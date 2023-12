¿Cómo es la vida de un argentino en Durango?, Marcos Villanueva cuenta su experiencia

Cuestiones laborales trajeron a México y enseguida a Durango a Marcos Villanueva, un originario de Argentina, de 33 años de edad, que si bien se enfrentó a tradiciones y una cultura totalmente diferente, se vio atraído por la diversidad que en el país se tiene y la manera en que los mexicanos celebran, sea cual sea la fecha.

Te puede interesar leer: Conoce a “Patito”, gran personalidad duranguense que contagia su alegría

“Una particularidad muy característica de aquí de México es la manera de celebrar las fiestas que tienen, porque ejemplo en mi país no existen las posadas, en Argentina no solemos hacer estas posadas, y esto es algo que me gusta mucho, me agrada”.

En México hay un sentido muy fuerte hacía la familia y amistad, cosa que no tienen tan arraigado otros países, como es el hecho de reunirse y preparar festividades, y las posadas son una de esas costumbres, en las cuales ya ha sido incluido este fin de año.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Lo que más nos caracteriza a nosotros en cuanto a los festejos es la relación que tenemos con los amigos, aquí yo veo que hay como una especie de dualidad en ese sentido, es amistad y familia, y nosotros tenemos mucha intensidad con nuestros amigos, tenemos amigos que son parte de la familia. El amigo pasa a la casa como si fuera su familia”.

Villanueva celebró que al llegar a tierras duranguenses fue recibido y acoplado de buena manera, lo califica como un apapacho, calidez y sociabilidad.

“A México realmente lo he sentido como mi segunda casa, porque se me ha brindado esa calidez, me ha tocado estar en otros países y no es tanto así” | Foto: Cortesía Marcos Villanueva

“A México realmente lo he sentido como mi segunda casa, porque se me ha brindado esa calidez. Me ha tocado estar en otros países de Europa, y demás, y no es tanto así. Tienes años de relación con una persona y no conoces ni siquiera su casa, y aquí te hacen sentir cercano, y es un bonito gesto”.

Las piñatas son uno de los elementos que atrajeron la atención de Marcos. Llama mucho la atención por ejemplo que “son de hacer muchas cosas, mucho adorno, como lo son las piñatas, que en mi país es algo común y no toma tanta importancia”.

Abundó en ese sentido que de manera generaliza los argentinos son fans de “El Chavo del 8”, donde al ver algunos capítulos donde rompían la piñata, se mostraban interesados en participar en una actividad de este tipo.

via GIPHY

“En Argentina una piñata es un globo que lo explotas, salen dulces y ya, pero no hay toda una celebración alrededor de eso. Y aquí hay piñatas también en las posadas, vendarse los ojos, mucha festividad, y el sentimiento de estar compartiendo cosas. La verdad que se me hace muy interesante”.

Aunado a ello, Marcos Villanueva ya fue orientado por los duranguenses respecto al denominado maratón Guadalupe-Reyes. En ese sentido, dijo, una diferencia también cultural es la gastronomía y lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, en que los argentinos no están acostumbrados.

“A México realmente lo he sentido como mi segunda casa, porque se me ha brindado esa calidez, me ha tocado estar en otros países y no es tanto así” | Foto: Cortesía Marcos Villanueva

“Nosotros no estamos acostumbrados a comer y beber tan fuerte. Aquí hay platillos muy fuertes, principalmente con lo que tiene que ver con el chile y el picante, no puedo acostumbrar a comer chile, y a los niños aquí ya les dan los dulces con chamoy, chile, lo acostumbran más”.





Una de las fechas más importantes en Argentina…

El joven, de apenas 33 años de edad, contó para El Sol de Durango que una de las fechas con mayor movilidad allá en Argentina es el 21 de septiembre, Día del Estudiante, cuando no hay clases y todos los estudiantes se van a los parques para preparar picnic y convivir.

“Nos reuníamos a comer, había fiesta, grupos de música tocado en los parques públicos. Es una fecha muy importante, y la cantidad de estudiantes por suerte ha aumentado mucho en la población argentina”.

“A México realmente lo he sentido como mi segunda casa, porque se me ha brindado esa calidez, me ha tocado estar en otros países y no es tanto así” | Foto: Cortesía Marcos Villanueva

Los argentinos y su bebida típica

Marcos Villanueva contó que la bebida típica de los argentinos es el mate, “un vaso con una hierba, a la que tú le metes agua y es como un té, pero lo estás tomando todo el día”.

Prácticamente podrían estar tomando mate todo el tiempo sin problema alguno, y esto es parte de las costumbres que se tienen en su país.