Con Guardianes de la Constitución defenderemos nuestra Carta Magna: Oscar Moreno

Al referir la presentación de iniciativas evidentemente inconstitucionales como las que proponen regresar la autoridad electoral a manos del Gobierno, o la que proyecta conformar como un monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, el presidente de Coparmex en Durango, Oscar Moreno, aseguró que a través de la cruzada Guardianes de la Constitución, “vamos a defender precisamente el respeto de la ley y nada ni nadie por encima de nuestra Constitución”.

Moreno Littleton, dirigente de la Coparmex, de manera conjunta con otros organismos de la sociedad civil, como la Federación de Colegios de Profesionistas o el Colegio Odontológico de Durango, ubicados sobre la plaza de la Constitución en nuestra ciudad, anunció el lanzamiento de esta cruzada cuyo objetivo fundamental es defender la Carta Magna.

Al respecto, el propio Oscar Moreno explicó que Guardianes de la Constitución es una defensa de los derechos de los ciudadanos a que sean permisiblemente guardados precisamente por nuestra Carta Magna; “en la Constitución se consignan los derechos de todos los ciudadanos y no hay nada ni nadie por encima de ésta”.

Sin embargo, subrayó que lo que los mexicanos sí estamos viendo es que se están mandando leyes que son anticonstitucionales; “se están mandando leyes que van por encima de la Constitución y como ciudadanos debemos de estar en contra de eso”.

Reforzó que la Carta Magna es la que nos debe de proteger a todos y no se marcan privilegios para nadie, porque todos los ciudadanos debemos de permanecer atentos por tanto a su cumplimiento: “no se pueden mandar leyes como la Ley de Energía, la de Hidrocarburos y ahora, una más, la que busca modificar el estatus del INE, para que pase de nuevo a manos del Gobierno, cuando sabemos que el INE está formado por ciudadanos y definitivamente ha hecho la alternancia, los votos los cuentan los ciudadanos y lo que no queremos es que por encima de la Constitución se pueda mandar una ley para modificar la INE o bien, hacer un monopolio de la CFE”.

Presidente de Coparmex en Durango / Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

No estamos en contra de que se modifique la Constitución, pero recordamos que solamente se puede modificar con mayoría absoluta, en tanto no ocurra así, no es posible estar mandando leyes que sean inconstitucionales, reiteró el entrevistado.