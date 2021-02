Con promesas falsas engañan a la gente de Durango: Hugo Rosales Badillo

En esta ciudad hay líderes sociales que se aprovechan de la gente y engañan con promesas de que entregarán escrituras de terrenos invadidos, como sucede en los Fraccionamientos San Juan I y II donde por años han lucrado con la esperanza de poderles arreglar su situación legal, pero no es esa la vía jurídica correcta, señaló el abogado Hugo Rosales Badillo.

Al respecto reconoció que al menos se sabe que en estos asentamientos hay medio millar de casas que carecen de escritura y quienes las habitan, pagan cuotas a líderes sociales con la falsa promesa de que les arreglaran su situación.

Sin embargo no hay nada más falso que eso, un líder social no puede tramitar la escritura de un terreno porque no es el legitimo propietario, en este caso los interesados son quienes deben promover un procedimiento jurídico como posesionario desde hace muchos años y así se les otorgue certeza legal.

Estos terrenos en los fraccionamientos San Juan I y II eran propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, desde que fueron invadidos ya hace bastantes años, los líderes sociales han estado pidiendo dinero a la gente y no les resuelven, porque ellos no tienen la solución jurídica en sus manos, advirtió.

Al entrar en contacto con los habitantes de estos asentamientos, Rosales Badillo les ha pedido que ya no entreguen dinero a sus dirigentes, pues no existe un trámite de arreglo y solo los están engañando.

Destacó que en lo futuro, con una buena conducción jurídica, se va a hacer la solicitud al gobierno federal para que desincorpore esos terrenos y puedan en un momento regularizarse.

Advirtió que en estos momentos no se pueden realizar desalojos, nadie tiene la propiedad de los terrenos y en consecuencia no les pueden desalojar a los posesionarios.

Además estos asentamientos son solo una muestra, porque en Durango hay miles de casas y terrenos sin escrituras, lo cual ha servido para que saquen provecho unos cuantos líderes sociales en concluyó.