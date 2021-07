Con responsabilidad, Durango está preparado para recibir al turismo: Eleazar Gamboa

Durango está preparado para recibir al turismo nacional e internacional en este periodo vacacional en puerta, con la certeza de que se cumplirán protocolos a fin de garantizar la seguridad sanitaria de propios y visitantes, en una entidad que hoy recuperar su conectividad aérea, destaca en entrevista el Secretario de Turismo, Eleazar Gamboa, quien resalta además aspectos interesantes en materia cinematográfica.

Gamboa de la Parra estuvo en los estudios de El Sol de Durango para participar en el programa Charlas, café y negocios, que se transmite en la plataforma de Facebook de esta matutino.

De entrada, asegura que con ofertas diversas de turismo, el estado de Durango enfrentará el periodo vacacional en puerta con la certeza de que se cuidará a propios y visitas.

Y es que, pone en claro, nadie quiere retroceder en medio de la pandemia y dejar de hacer actividades que impulsan la economía.

A pregunta expresa, el funcionario estatal reflexiona un aspecto fundamental de este avance, y es el relativo al cumplimiento de los protocolos sanitarios, porque la pandemia no ha terminado, de tal forma que la atención es estricta en esta materia.

Eleazar Gamboa descarta que el tipo de turismo que se promueve en esta tierra, pueda relacionarse con la posibilidad de nuevos brotes de la Covid-19.

Y es que en Durango existe una serie de fortalezas turísticas que se pueden desarrollar al aire libre, en el campo, en espacios abiertos y seguros, hablando de los temas de naturaleza, senderismo, aventura, ecoturismo.

Siempre, rietera, sin bajar la guardia. Esto nos puede ayudar bastante en esta temporada en la vía de avanzar paulatinamente en la recuperación del terreno en el que ya se había caminado y que se vino abajo a raíz de la contingencia sanitaria, sostiene el entrevistado de Charlas.

Aquí, subraya que no se está improvisando, por lo tanto, no habrá eventos masivos, no hay sitios en los que se propicie aglomeración de gente.

Incluso los juegos mecánicos que operan en las instalaciones de la FENADU, se hace con aforos restringidos, al aire libre y con todos los protocolos, solamente al 50%.

Lo que se está haciendo ahora va de manera responsable y no es una ocurrencia, es un programa que se planeó desde meses atrás.

Por cierto, respecto a las actividades que se llevan a cabo en aquellas instalaciones de la Feria, destaca la exposición Tierra de Dinosaurios, especial para las familias.

Estamos listos para tener un verano mejor que en 2020, con una nueva normalidad y de manera responsable, enfatiza Gamboa de la Parra, quien a la vez en una forma de contribuir a la disminución de contagios por coronavirus, formula una invitación a nuestra gente local a conocer Durango.

Más que restringir un viaje, decir que como duranguenses nos estamos ayudando. En esta parte, aclara que la modalidad no es nueva, no se invento ahora, muchos estados y otros países lo hacen.

En España se implementó, con el cierre de las fronteras por la pandemia, la iniciativa privada fomentó el consumo local y con gran éxito, la gente comenzó a viajar internamente.

Por eso, esta debe ser una oportunidad para los durangueses, aprovechar las actividades que tenemos en el municipio de Durango y en otros municipios.

Con relación a las frecuencias aéreas, 2019 fue el año con más pasajeros históricamente en Durango, se superaron los 500 mil atendidos aquí. Hubo un repunte exponencial, de forma tal que en ocho meses se inauguraron 7 vuelos nacionales e internacionales.

Una conectividad tal que gente de Mazatlán y de Zacatecas venían a Durango para viajar al vecino país. Sin embargo, como en casi todo, la pandemia pegó y se redujeron vuelos. Hoy, a más de un año de la contingencia, están recuperados los vuelos hasta el 85% y la proyección es de que en corto plazo se alcanza lo que ya había en año antepasado.

El Secretario de Turismo afirma que lo anterior de ninguna manera es obra de la casualidad, el hecho de que el aeropuerto de Durango, por primera vez tiene una inversión para su remodelación de 60 millones de pesos. Está en constante transformación y es resultado del incremento en el flujo de pasajeros.

En la parte final de Charlas, café y negocios, Eleazar Gamboa de la Parra, destaca alcances cinematográficos sin precedente en la Tierra del Cine.

Y es que, el día 30 de junio, en 73 países se estrenó Somos, una serie de Netflix grabada en Durango, con talento duranguense frente y detrás de la pantalla; grabada cien por ciento en estas tierras.

Pero hay más: En dos semanas en Cannes, Francia, se presente la película La Civil; la primera filmada en Durango y que está presente en una muestra internacional de estas dimensiones.

Se trata de un dato que desde luego debe ponerse en relieve, dado que en efecto, en casi 70 años de historia del cine en Durango, desde que se filmó Pluma blanca en aquel 1954, ninguna cinta había llegado a un escaparate tan importante como Cannes.