Con cuatro votos a en contra, todos provenientes de diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC), fue rechazada la cuenta pública del municipio de Lerdo, esto pese a que el análisis de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), salió con un resultado aprobatorio, así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Rocío Rebollo Mendoza.

Te puede interesar: Diputado de Morena propone eliminar prohibición del uso de polarizado en Durango

Explicó que esto no significa que la cuenta pública de este municipio está reprobada, ya que se someterá a votación en la sesión de este miércoles ante el Pleno, “una cosa es lo que pasa en la Comisión y otra lo que sucede ante el Pleno”, dijo la diputada lagunera, quien descartó que esta decisión pueda estar relacionada con un asunto político.

Con votos de Morena y MC, reprueba en Comisión cuenta pública de Lerdo / Foto: Cortesía

Cabe destacar que dentro del análisis de este paquete de cuentas públicas se encuentran los tres municipios más grandes de la entidad, es decir, Durango, Gómez Palacio y Lerdo; además de la correspondiente al Gobierno del Estado y siete órganos autónomos.

En este sentido Rebollo Mendoza, informó que la cuenta pública presentada por el Gobierno estatal, fue avalada por unanimidad, ya que las observaciones apenas llegan a 47 millones de pesos respecto al presupuesto ejercido durante el año 2023, “fue una cuenta pública muy limpia, las observaciones que hace la auditoría de las obras que ejecutaron salieron muy bien”, comentó.

Municipios Presentan iniciativa para armonizar órgano auditor

Calificó a éste como un paquete sin complicaciones, de ahí que la cuenta pública de municipios como Gómez Palacio y Durango resultaron aprobadas, aunque ésta última con tres votos a favor y tres abstenciones.

“En esta ocasión las cuentas públicas no se detectó por parte de la EASE que hubiera falta de obra, es decir, que estuvieran declarando que existe obra y no existiera, no es el caso; entonces muchas de las observaciones son meramente administrativas, que no causan un daño presupuestal”, comentó la diputada del PRI.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que contrario a ello existen otros municipios más pequeños tuvieron un mayor porcentaje de observaciones, dado la cantidad de documentación faltante, de ahí que incluso ocho resultaron reprobatorios en las revisadas con anterioridad, pues no hay facturas, CFDI, contratos, etc.

“Privilegiamos una observación lo más objetiva y justa, y no privilegiamos un tema político”, comentó, al recordar que los municipios reprobados son Mapimí, Pánuco de Coronado, Tlahualilo, Nazas, San Pedro del Gallo, San Juan de Guadalupe, Súchil y Nombre de Dios.