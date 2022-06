Concluyen cómputos de los 39 ayuntamientos de Durango: IEPC

Con evaluación satisfactoria concluyen los 39 cómputos municipales para la elección de ayuntamientos de Durango, esto pese a algunos incidentes que se presentaron durante dicha etapa.

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, explicó que ya fueron otorgadas las constancias de mayoría y se dio validez a la elección para presidentes municipales.

Dijo estar consciente que algunos cómputos tardaron más de lo esperado, debido a que se cotejaron actas de cada una de las casillas, y una vez revisadas debido a inconsistencias se procedió al recuento de votos, en algunos casos rebasó los 500 paquetes de un total de 850 casillas como es el caso de la capital del Durango.

Entre las principales inconsistencias expuso que se encuentran no tener el acta afuera del paquete, seguido de que no coincidían los números o no se entendían las cifras, por ello se procedió al reconteo de votos, “las inconsistencias son normales y lo prevé la ley”, señaló el funcionario electoral.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔! 𝑨 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒈𝒖𝒆𝒏𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒖 𝒆𝒋𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒚 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒖 𝒗𝒐𝒕𝒐. pic.twitter.com/JeUsgsCmwR — IEPC Durango (@IEPCDurango) June 9, 2022

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la elección de Tamazula sea anulada por el Tribunal Electoral, respondió que siempre habrá un riego con cualquier incidencia, “nosotros valoramos más la intención de los que votaron y queremos respetar su derecho a votar y ser votados, la incidencia está documentada, sin embargo se debe privilegiar la voluntad de la ciudadanía, los paquetes no tenían alteraciones por tanto se checaron actas con la información de los partidos políticos y se procedió al cómputo y reconteo de los votos, lo primordial es el derecho a votar”, subrayó.

Agregó que en este proceso electoral el IEPC atrajo por primera vez el Consejo General dos atribuciones de atracción (Peñón Blanco y Tamazula), acto que “nos da gusto, porque confían en nosotros y dar certeza, confianza a la ciudadanía”.

De igual forma agradeció y reconoció el trabajo de los 17 mil 815 ciudadanos que fungieron como funcionarios de casillas.

Para finalizar el consejero presidente indicó que la siguiente etapa en dicho proceso es que los nueve Consejos Municipales cabecera de distrito que existen en la entidad, realicen el cómputo para elección de gobernador, las actas que emitan serán enviadas al Consejo General del IEPC para realizar el cómputo, declarar la validez de la elección y emitir la constancia de mayoría, para ello a las 8:00 horas del domingo 12 de junio se dará inicio y a más tardar el 19 de junio se validará la elección.