Condenan panistas política de “abrazos, no balazos” de AMLO

La presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, Minka Hernández Campuzano, condenó la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no atender la violencia que existe en las diferentes carreteras como es el caso de Zacatecas-Durango en donde se han presentado robos y secuestros por lo que la gente ya no quiere transitar.

Destacó que los funcionarios del gobierno federal, lejos de preocuparse y ocuparse por la problemática que ha traído la violencia en el país y caso concreto en las carreteras, mejor se están preocupando por la sucesión presidencial.

Es muy lamentable lo que está pasando en México, los mexicanos tenemos miedo de trasladarnos por las carreteras, muchos duranguenses no pudieron disfrutar de sus vacaciones por el temor de circular por la carretera del estado de Zacatecas, entidad gobernada por Morena.

La violencia va en aumento y ello afecta a todos, los propios comerciantes ya no quieren circular por determinadas carreteras por el temor a ser asaltados. En los últimos meses se ha incrementado la violencia, lamentablemente, les ponchan las llantas de sus unidades, los despojan y ponen en riesgo la vida.

Recordó el reciente ataque que sufrieron los elementos de la Guardia Nacional que circulaba por la carretera Zacatecas-Durango, y se refirió a que la política del Presidente López Obrados de abrazos y no balazos no ha dado resultados, se ve el descontrol ya que también en el centro y sur del país existe esa inseguridad en donde diariamente llegan a perderse hasta cinco camiones, los transportistas ya no quieren circular.