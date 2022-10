Confirma Esteban Villegas participación del Ejército en labores de seguridad en Durango

Luego de confirmar la intensificación de labores de seguridad en Durango con la participación de corporaciones como el Ejército y la Guardia Nacional, y aclarar que no se trata de una condición de militarización, el gobernador Esteban Villegas Villarreal aseveró que en cuestión de seguridad no se puede echar campanas al vuelo y por ello, todos los días por la mañana hay una reunión en la que cada instancia desarrolla tareas específicas en aras de mantener e incrementar el orden en territorio estatal.

De entrada el gobernador precisó, “yo siempre estuvo de acuerdo en que el Ejército siga haciendo lo que ha venido haciendo hasta hoy. Ellos nos han ayudado bastante para tener los niveles de seguridad que tenemos en Durango. En la Comarca Lagunera es bien importante la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el Mando Especial que tenemos en esa zona”.

Al abundar sobre la Laguna, Villegas mencionó que el fin de semana anterior sostuvo una reunión importante, en la que estuvo el gobernador Riquelme y con la representación del Mando Especial; “aunque estamos bien, vamos reforzar esa zona”.

En esta reunión de gabinete, reiteramos la necesidad de que cada dependencia optimice al máximo los recursos, y que seamos sumamente responsables con su manejo.



Aclaró que no es un tema de militarización, es solamente que se mantenga el Ejército todavía, "que no se regrese aun a los cuarteles y que como hasta hoy, cada instancia continúe haciendo la parte que le corresponde en aras de mantener y mejorar los niveles de seguridad".

De igual manera, anotó que hubo ya una reunión con los 39 alcaldes; “tocamos el asunto del mando único y están totalmente de acuerdo para tener una mayor coordinación. Tenemos una gran coordinación con el Ejército y esperamos seguir manteniendo y acrecentando niveles de seguridad en Durango”, recalcó el mandatario.

Asimismo, Esteban Villegas dijo que hasta ahora no hay registros de abusos por parte del Ejército, lo que no exenta a que pudiera ocurrir algún comportamiento de este tipo; “estaremos pendientes para que esto no suceda y si se da, la autoridad competente hará lo necesario para impedirlo e impartir justicia”.

Por lo que corresponde a la vigilancia en las frontera con Zacatecas y Chihuahua, dijo que ambas están blindados en coordinación con ambas entidades; “sin embargo, creemos que hasta ahorita está controlado, pero en tema de seguridad no se pueden echar campanas al vuelo”.









Finalmente destacó, "esta es una labor de todos los días y por esa hay una reunión diaria de seguridad, con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República; cada quien cumple una tarea específica”, puntualizó.