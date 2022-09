Confirma fiscal de Durango existencia de 2 amparos de exfuncionarios estatales

Ya se les solicitó un informe del exsubsecretario de egresos, aunque del exsecretario de Finanzas en el gobierno anterior puede ser de manera preventiva.

Ante la información sobre la presencia de dos amparos que se han ingresado por parte de exfuncionarios públicos del estado, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sonia Yadira de la Garza Fragoso, confirmó que en la lista de acuerdos de los Juzgados de Distrito se tienen registrados ambos documentos, sin embargo a la dependencia solo se le ha solicitado informe de quien fungía como subsecretario de egresos.

Explicó que es probable que exista alguna prevención de la otra persona, en este caso del exsecretario de Finanzas del gobierno estatal anterior, sin embargo hasta que no se les pidan los informes correspondientes se conocerá exactamente cuál es el acto que reclaman.

De la Garza Fragoso, aseguró que por ahora desconocen el paradero pues ambas personas se fueron del estado de Durango, pese a que el proceso de entrega – recepción sigue vigente y aún está pendiente, pese a que es una obligación de Ley.

Ante esto señaló que el hecho de no llevar a cabo dicho procedimiento administrativo incurre en una responsabilidad no solo administrativa, sino incluso penal “si hay una afectación o un perjuicio para el estado en relación a no hacer la entrega por no tener conocimiento de lo que efectivamente existe en la administración”, comentó.

Cabe recordar que recientemente se llevó a cabo la detención de una exfuncionaria del Gobierno del Estado de José Aispuro Torres, a quien se le encontró en flagrancia mientras sacaba de una de las dependencias una bolsa con 1.6 millones de pesos, así como papelería y sellos oficiales.

Por lo que fue vinculada a proceso la semana pasada y se encuentra sujeta a un proceso de investigación que tendrá una duración de cuatro meses.