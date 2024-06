Conflicto en educación a distancia de ITD se debe la falta de plazas y presupuesto

Debido a que no existen las plazas necesarias para las figuras de los trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), que laboran en las unidades a distancia, el Gobierno federal no aporta el recurso necesario para que las más de 200 personas que forman parte de este sistema, cuenten con su ingreso seguro, informó el director, Guillermo de Anda Rodríguez.

Te puede interesar: Buscan que federación se haga cargo de la nómina educativa de Durango

Puntualizó que de los tres meses que se les adeudaban, ya lograron saldar el mes de abril, pero aún está pendiente mayo y lo que va de junio; por lo que se realizan las gestiones para que en la administración que está por llegar, se regularicen estos espacios y se cuente con el presupuesto necesario atender a esta demanda, pues tan solo en el pago de nómina se destinan tres millones 300 mil pesos mensuales.

De los tres meses que se les adeudaban, ya lograron saldar el mes de abril, pero aún está pendiente mayo y lo que va de junio / Foto: archivo / Lulú Murillo / El Sol de Durango

“Es muy difícil que esta nómina salga del Gobierno del Estado, porque no le corresponde. Y el Gobierno de la República no aporta hasta el momento”, comentó el directivo, quien informó que bajo este concepto se atiende a un aproximado de 750 estudiantes que se encuentran en situaciones vulnerables.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Y es que en su mayoría se encuentran en comunidades de municipios como Vicente Guerrero, Canatlán, Rodeo, San Juan del Río, Mezquital y Nazas, solo por mencionar algunas, donde es muy difícil que los estudiantes accedan a la educación, muchos de ellos con pocas condiciones de salir de sus lugares de origen para recibir educación en la ciudad de Durango, pues sus familias son de escasos recursos, de ahí que incluso pagan una cuota mínima que en 14 años no ha sido modificada.

Imagen ilustrativa / Ya está en la mesa la creación de estas más de 200 plazas que se necesitan para mantener la operatividad en los nueve centros de educación a distancia / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

De Anda Rodríguez, reiteró que no se tiene un conflicto con estos trabajadores, por el contrario está consciente de que es un salario que trabajaron para ganárselo, y la institución les queda a deber no porque quiera, sino porque no existen los recursos suficientes para ello.

Local Estudiantes y docentes del ITD exigen equipo para laboratorios de Bioquímica





Espera que con el cambio de Gobierno federal, se aborde nuevamente el tema, pues ya está en la mesa la creación de estas más de 200 plazas que se necesitan para mantener la operatividad en los nueve centros de educación a distancia donde además se reactiva la economía local.