"Esta legislatura local tiene el compromiso de sacar el padrón de deudores alimentarios, y será un tema fundamental para los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el nuevo periodo de sesiones", afirmó la diputada Sughey Torres Rodríguez.

“El tema del padrón de deudores, ha sido una exigencia de mucho tiempo para que pueda ser una realidad, y aún cuando ya hay un padrón a nivel nacional, en Durango necesitamos este patrón para poder darle seguimiento, y hacerle ver a los caballeros que hay una ley que tienen que atender”, dijo.

Imagen ilustrativa | Congreso busca concretar registro de deudores alimentarios / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Añadió que son cientos de denuncias las que ha recibido como diputada, de mujeres que están buscando el respaldo de las autoridades para poder lograr obtener la pensión de sus hijos.

También destacó que este es un proceso que cuando se contrata un abogado tiene costo, que es largo y tedioso, por eso se tiene el compromiso de esta legislatura de poder sacar este padrón.

Sughey Torres Rodriguez, recordó que cuando se sacó el tema, se tuvieron algunos retrasos por falta de recursos, y hay que recordar también que se inició la legislatura con un estado sin dinero, y no había realmente la posibilidad de desarrollar este proyecto.

“Este es un proyecto que tenemos que atender, no le podemos seguir dándole la vuelta, hay muchas mujeres que son mamá y papá, que se hacen cargo de la educación, la manutención de sus hijos, que cuando se enferman tienen que sacar la casta, y ahí no se vale decir no puedo, hay que sacar adelante a nuestros hijos”, señaló.

La diputada del PRI puntualizó que por eso se ha trabajado en una ley que pueda cobijar a las mujeres, y obligar a los hombres que no se han hecho responsables, aportar la manutención de sus hijos, el tema va avanzando y por supuesto va a estar en la agenda de los diputados del PRI en el nuevo periodo ordinario de sesiones.