Congreso local no actuará bajo presión política

“No actuaremos bajo ninguna presión política o injerencia exterior en los asuntos que le competen a la legislatura actual”, así lo afirmó el diputado local Gerardo Villarreal, al referirse a la denuncia presentada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango ante el Congreso del Estado en contra del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas.

El legislador local, dijo que la Comisión de Responsabilidades, requiere de un acuerdo de la Comisión Permanente para reanudar el trabajo legislativo el cual se detuvo por la contingencia sanitaria, ahora ésta es la responsable de solicitar a la Comisión Permanente que reanuden los trabajos para darle tratamiento a la denuncia de los abogados y a otros temas que están pendientes.

Recalcó que los legisladores van a ponderar los elementos que se encuentran dentro de las denuncias presentadas y de ahí se podrán desprender las decisiones, por el momento es muy difícil adelantar algún juicio o tendencia.

“Los Legisladores somos muy respetuosos de las manifestaciones y de las expresiones que se hacen no solamente de la Barra de Abogados, sino de cualquier persona o agrupación”, afirmó que el Congreso del Estado actuará con estricto apego a la Constitución y nunca va a trabajar bajo ninguna presión de alguna agrupación, afirmo el legislador local.