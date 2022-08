"Hoy tenemos motivos para celebrar, pero también para reflexionar y para mirar nuestro presente con la sensibilidad que amerita el saber que la autonomía, la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra, son propios de nuestra máxima casa de estudios", manifestó el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos.

Este lunes 15 de agosto se realizó la ceremonia de conmemoración del 166 aniversario del Colegio Civil y 65 de la UJED.

Te puede interesar: Inician clases 100% presenciales en la UJED

Fue el patio principal del Edifico Central el marco de este protocolo, donde el rector Solís Ríos destacó que “además que estos preceptos no son un discurso, tan no es así que en el año 2010 le fue arrebatada la autonomía a la Universidad, pero en el presente pareciera que algunos universitarios han olvidado esa afrenta y siguen pensando en un acompañamiento del Estado.

“Hoy es tiempo de honrar nuestra historia, pero sobre todo nuestra historia reciente, no dejemos el destino de la Universidad, no olvidemos que la Universidad no puede estar en manos externas, eso ya lo sufrimos y no debemos repetirlo, reivindiquemos nuestro derecho de gobernarnos y tomar nuestras propias decisiones, tal y como lo establece la fracción VII del artículo III Constitucional”, sentenció.

Conmemoran el 166 aniversario del Colegio Civil y 65 de la UJED / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El rector estuvo cobijado en este acto con la presencia de directivos de unidades académicas, funcionarios de la Administración Central, la asistencia de exrectores, comités ejecutivos del SPAUJED, STAUJED y STEUJED, y reinas que engalanaron el evento, así como de invitados especiales, encabezados por el secretario de Educación en el estado, Rubén Calderón Luján, quien en representación del gobernador José Aispuro Torres pronunció un mensaje alentador a la comunidad universitaria, donde destacó el incremento de un 16 por ciento a un 19 por ciento como aportación estatal.

Además, por primera vez abrió un espacio para hacer entrega de reconocimientos a los 41 alumnos más destacados de Escuelas y Facultades de Durango y del campus Gómez Palacio que obtuvieron el mejor promedio del semestre A.

Dicho escenario fue el marco idóneo para que el guía universitario destacara que la UJED ha sido la vanguardia de la educación en el estado y ha transitado en el ámbito social influyendo en el rumbo de Durango, participando en la construcción de los sueños sociales, como lo hicieron los jóvenes del Colegio Civil al apoyar la causa juarista; como lo hicieron los jóvenes del Instituto Juárez, buscando la libertad de cátedra y lo dejaron escrito los jóvenes estudiantes en el movimiento del Cerro de Mercado de 1966.

Conmemoran el 166 aniversario del Colegio Civil y 65 de la UJED / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El mensaje oficial estuvo a cargo de la maestra Guadalupe Rodríguez López, quien destacó que “… ser universitarios tiene significados generacionales, sin embargo, hay cosas que nos identifican como comunidad, una de ellas es conmemorar, como se hace hoy, la fecha del nacimiento del Colegio Civil, origen de nuestra Universidad, reunida la comunidad universitaria con sus invitados especiales, autoridades de todos los poderes, detonar el cañón; es un evento muy nuestro, es un momento en el que recordamos de dónde venimos y lo celebramos”.

Finalmente dijo que fue en el Colegio Civil donde brotaron los primeros rasgos de una enseñanza laica, en el Colegio Civil se materializó el difícil tránsito de una educación de corte religioso a una de carácter científico, que sería el cimiento ideológico de la futura Universidad; "José María del Regato, Francisco Gómez Palacio y José de la Bárcena fueron algunos de los liberales que enfrentaron y derrotaron al bando conservador que se oponía a las reformas juaristas”, puntualizó.