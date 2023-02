Conmemoran el 30 aniversario del Hospital del Niño en Durango

“Nos hemos comprometido a construir el nuevo Hospital del Niño, moderno, eficiente y a la altura de los duranguenses”, así lo declaró el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, en el marco del aniversario 30 del Hospital y en la inauguración del Congreso de pediatría, Doctor Víctor Hugo Huerta Soto.

“30 años del Hospital Municipal del Niño, se dicen fácil”, pero se han logrado con esfuerzo, y con un anhelo de una persona de calidad humana inigualable del Doctor Víctor Hugo Huerta, que perdió la batalla contra la Covid-19, pero que su visión ha trascendido, fue franco y crítico, muy crítico pero con el ánimo de mejorar Durango.

Manifestó ahora “tenemos que tener un papel protagónico para impulsar la salud, que lo es todo y no valoramos”, cuando es lo único que nos debería de preocupar, y es ahí donde los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno se deben de centrar, en la asistencia social de la salud, un reto enorme que debe de ir desde la prevención desde muy pequeños al tener la alimentación necesaria.

— Toño Ochoa (@josejoseantonio) February 3, 2023

Juan Esteban Aguilar, director de Salud Pública Municipal, señaló que El Hospital Municipal del Niño, no solo es parte de la historia del municipio de Durango, sino también parte de la historia del país, porque se mantiene como un modelo único y vigente, donde una administración municipal es la encargada de mantener la operatividad de una institución hospitalaria.

“No distingue derechohabiencias, no conoce de afiliaciones”, o entidad federativa de los asistentes, y brinda atención médica a 520 mil habitantes dentro del rango de población cautiva, pero no se limita a un territorio geográfico, es un lugar que ofrece más de 40 mil servicios anuales, entre consultas médicas y actos quirúrgicos, libera y contiene los servicios médicos pediátricos.

Por su parte el director del Hospital del Niño, Marco Antonio Aguilar Martínez, al tomar la palabra expresó, son “30 años de tener un compromiso con la atención médica a la niñez en Durango y zonas aledañas”, que nace con personal de DIF Municipal, y donde han pasado médicos de gran trascendencia, pero también se ha visto la partida de algunos de ellos, todos dejaron su huella.

Ahora cuenta con pediatras y sub especialistas con gran altruismo, que no dudan en dar, es el primer hospital con subespecialistas, neuropediatría, cardiopediatría, cirugía pediátrica, terapia intensiva, ortopedia, rehabilitación, entre otras, pero lo más importante son los más de 150 trabajadores, comprometidos con la calidad y calidez.