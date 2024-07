Con 15 especialistas repartidos en tres turnos, en un mes inicia operaciones la línea “Ama”, misma que funcionará como un Call Center desde las instalaciones del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y de Valores (IMDHVAL), con el objetivo de atender todas aquellas llamadas de auxilio de personas que se encuentren en crisis por un problema mental.

De acuerdo con el director de la institución, Giovanni Rosso Güereca, por cada suicidio que se concreta, hubo ya 20 intentos, por lo que en esta línea no habrá intermediarios, pues es ahí donde se pierde la comunicación con quienes solicitan ayuda urgente, de ahí que al ser una situación de crisis y nerviosismo, será personal especializado en contención quienes atiendan las emergencias telefónicas.

Esta será una herramienta que se sumará a los protocolos ya existentes por parte de Seguridad Pública y Protección Civil, a quienes muchas veces son los encargados de atender la situación como primeros respondientes, sin embargo es importante apoyarlos ya que su intención es salvaguardar la integridad de las personas, incluso en ocasiones interponiendo su propia seguridad.

Imagen ilustrativa / Impulsan diversas dependencias la estrategia “Date tu Tiempo” para combatir el trastorno afectivo estacional / Foto: Karla Barba | El Sol del Centro

De ahí que pese a que los traslados seguirán siendo responsabilidad de las instancias de emergencia, se promueve la presencia de una cuadrilla de psicólogos, quienes acudirán directamente a la situación de riesgo, “vamos a buscar la contención tanto a la persona, como a las familias y a los elementos de seguridad”, dijo.

Por lo que una vez que se atienda la emergencia, el personal de psicología del IMDHVAL será quien realice el seguimiento, no solo con la persona a quien se salva de autolesionarse, sino también con la familia y el elemento de seguridad o Protección Civil que atendió la crisis.

Conoce “Ama”, la línea que atenderá crisis de salud mental | Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Es lo que nosotros queremos ir viendo, primero salvar a la persona, luego comenzar a atenderla por medio de nuestros psicólogos”, dijo.

Debido a que su funcionamiento depende de un software, es necesario esperar los ajustes necesarios para presentarla y comenzar su socialización, sin embargo ya se cuenta con el número, mismo que se dará a conocer en las próximas semanas; además de la capacitación de los especialistas en el protocolo a emplear pues ya se trabaja en un manual de procedimientos.

“Todo esto no va servir de nada, si la gente no lo conoce”, comentó Rosso Güereca, quien dijo que la salud mental no conoce condiciones económicas, pues cualquier persona está expuesta en una situación de este tipo, “es ahí donde queremos que la gente sepa que hay un instituto que te puede ayudar en una situación de crisis, no solo de prevención.