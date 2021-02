Consejo de Seguridad en Salud determinará medidas para restringir movilidad en Durango

En Durango la pandemia por Covid-19 aún no termina y la población ha relajado los protocolos sanitarios, por lo que se corre el riesgo de volver a niveles altos de contagio, advirtió el gobernador José Rosas Aispuro Torres, ante la reactivación irresponsable que se ha denunciado en redes sociales tras la apertura de antros y bares de la ciudad. Puntualizó que este martes se dará a conocer una evaluación por parte del Consejo de Seguridad en Salud para determinar qué tipo de medidas se implementarán.

Cuestionado el mandatario sobre los videos en los que se documenta mucha actividad en antros locales durante el fin de semana pasado, donde observan aglomeraciones, nula sana distancia y la falta del cubrebocas; el mandatario estatal advirtió a los duranguenses que todavía el problema sanitario no se ha terminado y de seguir con comportamientos irresponsables pudiera darse próximamente un retroceso al semáforo rojo, lo que traería una serie de restricciones mucho más estrictas.

Indicó que el estatus sanitario se mantiene actualmente en naranja y ello permite la reactivación económica, pero caer en la relajación de las medidas preventivas es muy peligroso, porque ello llevaría a un alto número de contagios que pondrían en riesgo de nuevo la capacidad hospitalaria.

"Si las personas no se cuidan habrá consecuencias graves en la salud, esta pandemia aún no termina", advirtió el gobernador al hacer un exhorto a la responsabilidad para mantenerse en casa, en caso de salir hacerlo solamente para lo indispensable, ya que no es tiempo de pensar en divertirse.

Este martes en la reunión del Consejo de Seguridad en Salud se habrá de hacer un balance en cuanto al número de contagios y muertes por Covid-19 en el primer mes del año; de ello dependerá las acciones que habrán de establecerse y se les comunicará a los presidente municipales a fin de que hagan lo conducente.