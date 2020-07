Consenso en elección de nuevos consejeros da gobernabilidad: Córdova

Estamos a días de una de las decisiones más importantes de cara al futuro, la designación de cuatro nuevos integrantes del Consejo General y, del consenso que se alcance en el Congreso dependerá en gran medida la gobernabilidad del país, dijo Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó que, conforme al mandato constitucional, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de designar a las y los integrantes del Consejo General con el voto de una mayoría calificada de las y los diputados, pero más allá de que se alcancen los números que la legislación prevé para su nombramiento, esta determinación debe tomarse con el mayor consenso y de ser posible por unanimidad.

“La experiencia enseña que, si los nombramientos no están respaldados por un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas, se generan las bases para que quienes fueron marginados en esa decisión eventualmente impugnen y descalifiquen las futuras elecciones”.

Lorenzo Córdova argumentó que las elecciones de 1997, de 2000 y de 2003 no fueron drásticamente impugnadas y fueron organizadas por el Consejo General que fue designado por consenso en 1996, como tampoco lo fueron las elecciones de 2009, 2012, 2015 y 2018, y uno de los factores que tienen que ver con ello, es el consenso con que fueron designados las y los consejeros en ese periodo.

No sucedió lo mismo en 2006, explicó. “El germen de la desconfianza y de la impugnación de la elección de ese año, de alguna manera se sembró con la designación malograda de los integrantes del Consejo General en 2003. No es un tema de nombres, no es un tema de perfiles, fue un tema de procesamiento político, de esa falta de consenso”.

Al participar en la presentación de la Memoria y Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Durango 2018-2019, Córdova Vianello expresó que si se mantiene el consenso con el que hasta ahora se ha llevado el proceso de designación de las y los nuevos consejeros electorales estará triunfando la política. “La política entendida como la capacidad de procesar nuestras diferencias y de construir consensos”.

Elecciones exitosas en México son una realidad

En presencia de David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Presidente Provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC); María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva del INE en la entidad; Marco Antonio Baños Martínez, ex Consejero Electoral del INE, y Carmen Macías Flores, Secretaria Ejecutiva del IEPC; Lorenzo Córdova destacó las capacidades técnicas de las autoridades electorales para realizar elecciones.

Al presentar la Memoria, el Presidente Provisional del IEPC, David Arámbula, afirmó que el documento da cuenta de que las elecciones en México y en el estado son realidad, ya que la transmisión del poder público se verifica de manera periódica y pacífica, es respetada la voluntad ciudadana de manera íntegra.

“Los votos de la ciudadanía cuentan y se cuentan bien, son las y los ciudadanos quienes eligen a sus representantes populares y estos representantes llegan con toda la legitimidad que exige toda democracia representativa”.

La renovación de los 810 cargos de elección popular que se dio a través del Proceso Electoral 2018-2019, entre sindicaturas, presidencias municipales y regidurías, añadió Arámbula Quiñones, cumplieron con estas condiciones, en tanto que ocurrió de manera pacífica y sin sobresaltos, se respetó la voluntad ciudadana, y los funcionarios electos llegaron al poder con legitimidad.

Detrás de los números fríos hay miles de personas

En su intervención, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango, María Elena Cornejo sostuvo que si se pretende conocer qué sucedió en el proceso electoral 2018-2019, basta ver el documento, hecho con el propósito de que partidos políticos, estudiantes, académicos, funcionarios y personas interesadas en los asuntos públicos cuenten con una herramienta de consulta.

“Consignar las actividades en una memoria es hacer historia, es contar con imágenes, números y gráficos lo que sucedió abonando a la consolidación democrática de Durango”, señaló.

Destacó la participación ciudadana en las elecciones, “no solo vi cifras y fotos, de inmediato visualice lo que hay detrás de los números fríos y observo el gran esfuerzo y trabajo de miles de personas que participaron en la organización del evento y el compromiso de la ciudadanía que demuestra su amor por México, por Durango y por la democracia”.