Constructoras incumplidas son beneficiadas por la SCT: Santos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está beneficiando a constructoras con obras de altas inversiones, cuando estas no han cumplido con las que tienen, dejando a un lado a los constructores locales, denuncio el presidente de la Asociación de Maquinaria Pesada, Roberto Santos Serrano.

El entrevistado, preciso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgo a la empresa constructora CIMA, un tercer contrato de obra pública, cuando en el 2018 no cumplió con el que ya tenía, posteriormente en el 2019, se le brinda uno más y ahora en el 2020 vuelve a ser beneficiado por la mencionada dependencia.

Comento que en su conjunto con esas tres obras que le dio la SCT, suman más de 150 millones de pesos, pues la última fue de 65.4 millones de pesos y a la fecha no las ha concluido.

Roberto Santos, denuncio que además de favorecer a la mencionada empresa, también la SCT decidió otorgar una licitación más por 40 millones a la empresa Edsa Construcciones, pese a que estaba en el quinto lugar y que también no ha concluido los trabajos que se le asignaron en el 2019.

Es lamentable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este favoreciendo a empresas irresponsables y dejando fuera a las empresas duranguenses a pesar de que las obras son para Durango.

Carlos Santos, expresó que seguirán alzando la voz y no permitir que esas acciones se sigan presentando, no podemos tolerar que las obras grandes se queden en manos de constructoras que no son de la entidad y que no han cumplido con sus compromisos.

El que no haya obra pública en Durango o que esta se la lleven constructores foráneos, solamente está provocando crisis económica en la entidad, desaparición de empresas y pérdida de miles de empleos.