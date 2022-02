Constructores de Durango no reciben sus pagos y a cambio son multados

No podemos terminar las obras si no realizan el pago, es mucho tiempo la demora, lo que hace que los constructores ya no tengan liquidez.

La construcción ya no es negocio para los empresarios, cuando menos no lo fue en el 2021 ni lo será este 2022, afirmó Manuel Galván quien destacó que se viven momentos económicos muy complicados, pues además de que el gobierno no les paga, si les finca multas.

El expresidente de la Federación de Colegios Profesionistas, dijo que los recursos económicos que ejerció el gobierno del estado a través de un financiamiento, fue muy poco y ahora esas obras que se iniciaron no se pueden terminar.

Tristemente para los ingenieros civiles el trabajar en la obra pública no fue costeable, antes les ha causado problemas financieros, al no recibir los pagos correspondientes a los trabajos realizados. Nos ponen mil y un pretextos para no hacerlo, declaró.

Manuel Galván, ex presidente del Colegio de Ingenieros, señaló que además de no pagarles las obras, si los están multando porque no se terminan en tiempo, pero si no pagan cómo es posible que podamos concluir las obras, tienen que pagarnos para continuar laborando.

Afirmó que el año pasado algunas grandes empresas, tuvieron que salir del estado en busca de obras, porque en Durango no hubo lo suficiente para sostener a una empresa. En el caso de las medianas y pequeñas constructoras, seguimos en la entidad batallando por el pago de lo que se nos adeuda.

El Expresidente de la Federación de Colegios Profesionistas, manifestó que para este 2022 las cosas no pintan bien para los constructores, pues cada vez que se presentan elecciones las obras son repartidas a quienes participaron con recursos económicos en las campañas, quienes no lo hacemos quedamos.

Sabemos que al término de las campañas electorales, habrá privilegiados, y quienes no seamos de ese equipo tendremos que ofertar nuestro trabajo al precio más bajo para poder ganar una licitación, de ahí que todo se ve complicado, finalizó.