Continúa desabasto de medicamento en el ISSSTE de Durango

Prosigue desabasto de medicamento en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la ciudad de Durango, señalan derechohabientes.

Humberto Leal, quien es derechohabiente y persona de la tercera edad, señaló que tiene más de un mes esperando que se surtan los medicamentos metformina para tratar su diabetes y losartán para tratar la hipertensión.

Además la espera para recoger el medicamento en farmacia, es a veces de hasta tres o cuatro horas, y después se llega a ventanilla para acabar con una receta a medio surtir, ni siquiera se le informa al derechohabiente cuando sería posible que el medicamento se surta.

De tal forma desde varias semanas, don Humberto ha acudido de manera constante a farmacia donde simplemente se niega el medicamento que requiere para tratar sus padecimientos crónicos, los cuales ha tenido que comprar y se debe resaltar que no son nada baratos.

Lo ideal sería, abundó el derechohabiente del ISSSTE, que si no tienen el medicamento se les otorguen vales para que vayan a adquirirlos a una farmacia, pero al querer entrevistarse con el director, no solo no se les recibe, sino que el trato es además despótico.

Dijo que como derechohabiente, paga una cuota con la que se supone se adquiere el medicamento que en más de un mes no le han surtido.