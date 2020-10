Continúa el rescate del campo: Aispuro Torres

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo.- Con apoyos a productores y sus familias, en Durango seguimos impulsando acciones para rescatar y fortalecer la actividad del campo, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al concluir la entrega de 70 mil litros de fertilizante orgánico, como parte del Esquema de Paquetes Tecnológicos Agrícolas que llegó a 8 municipios del estado con beneficio para más de 2 mil campesinos.

Éstas son acciones que, con los esfuerzos del Gobierno Estatal, ayuntamientos y productores, mejoran las condiciones y elevan la productividad de las tierras del campo duranguense, apuntó el mandatario al entregar casi 7 mil litros de fertilizante orgánico a 400 beneficiarios de las comunidades de San Nicolás y Chinacates en Santiago Papasquiaro.

“Este fertilizante no solo ayuda a que el producto que tengamos hoy sembrado, ya sea maíz, frijol o avena, se pueda desarrollar mejor, sino que también, ayuda a que la tierra se prepare para próximos ciclos, pues este no es un producto químico”, les dijo el mandatario a los agricultores a quienes les reiteró su compromiso para no dejarlos solos y continuar impulsando acciones que fortalezcan al sector como la construcción de bordos de abrevadero, la entrega de semilla, el subsidio de sementales, entre otros.

“Nunca habíamos tenido un contacto tan cercano con un gobernador como ahora lo tenemos en su administración”, dijo el comisariado ejidal de Chinacates, Antonio Pizarro Reyes, al agradecer a nombre de los productores de toda la región, este estimulo para seguir adelante.

El titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joel Corral Alcántar, detalló que el fertilizante orgánico que se entrega como un programa más del Gobierno del Estado, viene a reducir los costos de producción en un 25% y aumenta la productividad del campo hasta un 30%, reduciendo así el impacto ambiental a la tierra, además de fortalecer las plantas en estado de estrés.

"Es usted el primer gobernador que apoya así a nuestra región, siempre está al pendiente de lo que requieran los habitantes de Santiago", dijo el alcalde.

