Continúa pago a proveedores pese a contingencia

Pese a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, el pago a proveedores por parte del Ayuntamiento capitalino se ha mantenido, afirmó la directora de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal, Erika Ruiz Hernández.

Dijo que se tienen problemas financieros y se prevé que sean mayores ahora que se atraviesa por una emergencia sanitaria como la que representa el COVID-19, porque en los últimos días ha bajado la recaudación y hay que recordar que mucho del funcionamiento del Ayuntamiento se debe precisamente a la recaudación. Por ello se invita a la población a cumplir con el pago de sus contribuciones.

🧴| Trabajadores Municipales cuentan con medidas preventivas por #COVID19

Informando de las acciones referentes para evitar el contagio y otorgando desinfectantes, cubre bocas y otras medidas de protección.#GobiernoAmigo #BuenAmbiente pic.twitter.com/dafTk24UfK — Administración y Finanzas Durango Capital (@DMAF_Dgo) April 3, 2020

Precisó que no se dejará de pagar a proveedores, aunque tal vez no se haga con la misma frecuencia o porcentajes que se realizaba antes del inicio de las medidas sanitaria. Esto no significa que el Gobierno municipal desconozca sus adeudos, incluso se buscan otras opciones, y se espera que una vez que pase la contingencia, se pueda pagar la totalidad de los adeudos.

Asimismo, la funcionaria municipal puntualizó que es probable que comiencen a tener algunos ahorros, pues hay dependencias semiparalizadas o paralizadas en esta contingencia, de forma que es posible el ahorro en el combustible, recurso que podría redireccionarse a atender a la población más vulnerable.