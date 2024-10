Continúan irregularidades en solicitud de permisos para romería del 2 de noviembre

A unas semanas de la romería que se desarrolla con motivo del Día de muertos en las inmediaciones de los panteones municipales, el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Humberto Santana Guerrero, informó que han sido detectadas cerca de 20 irregularidades relacionadas con la solicitud de permisos para ventas en la vía pública.

Señaló que hay comerciantes que se niegan a acatar el Reglamento del Comercio en la Vía Pública del municipio de Durango, el cual marca que solo se otorga un permiso por un espacio de dos por 2.5 metros, además de que una persona no puede tener más de dos permisos.

Imagen ilustrativa / El presidente de la Comisión de Actividades Económicas informó que han sido detectadas cerca de 20 irregularidades relacionadas con la solicitud de permisos para ventas en la vía pública / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“En ese sentido los líderes han trabajado bien con sus padrones y los que se han puesto tercos pues simplemente no se les entrega permiso; solo a los que traigan vigencia y uno por persona”, comentó el regidor priista, ya que la intención es que más comerciantes que no pertenezcan a alguna asociación en particular y son independientes, puedan tener acceso a uno de estos.





Cabe señalar que son 950 los permisos que serán otorgados para la venta de productos los días 1, 2 y 3 de noviembre en las inmediaciones de los panteones municipales, los cuales podrán instalarse a partir del 31 de octubre a las 12:00 del día. Hasta la semana pasada se habían autorizado al interior de la Comisión de Actividades Económicas, un total de 643, y están por votarse el último paquete.

Imagen ilustrativa / El Reglamento del Comercio en la Vía Pública del municipio de Durango marca que solo se otorga un permiso por un espacio de dos por 2.5 metros / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Cabe señalar que durante las revisiones realizadas para la autorización de permisos para las fiestas patrias, se detectaron irregularidades en torno al tráfico de los mismos, pues eran revendidos hasta por dos mil pesos, cuando el costo real no llegaba ni a los 300 pesos.

Imagen ilustrativa / La intención es que más comerciantes que no pertenezcan a alguna asociación en particular y son independientes, puedan tener acceso a uno de estos / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

De esta manera fueron identificados por lo menos dos líderes por lo que en este caso continúan castigados y no les fue entregado ningún permiso, tal como sucedió con aquellos que solicitaron para la romería del 15 de septiembre que no tenían sustento legal, “estamos revisando minuciosamente los padrones para que todo aquel permiso que venga con un doble espacio, o tenga irregularidad, no le se le va a otorgar”, dijo.

Explicó que los líderes de comerciantes se les dio como plazo el hasta el 18 de este mes, para poder registrar sus padrones, “ha habido buenas acciones de ellos haciendo cambios de titulares, y dejando de percibir espacios dobles o triples que tenían”, dijo.