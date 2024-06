Continúan pláticas con comerciantes, obra de peatonalización sigue en pie

Aún continúan las negociaciones entre comerciantes y autoridades del Gobierno municipal, para dar inicio con la obra de peatonalización de Privada Parque Nuevo y semipeatonalización de Pasteur, pues según información del alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, aún persisten las “grillas de amargadillos que andan por ahí moviéndole”.

Pese a ello esto no significa que se modifique la fecha de arranque, ya que aún tienen cuatro días de labor de socialización y convencimiento para dar inicio a las obras, cuya fecha de acuerdo al plan realizado, es el 1 de julio.

Ochoa Rodríguez, afirmó que se ha demostrado que cuando la gente camina, el comercio sube sus ventas porque hay mayor consumo / Foto: León Alvarado archivo / El Sol de Durango

Explicó que luego de haber estado presente en muchas reuniones con los comerciantes, se les ha informado sobre los beneficios que tiene para la movilidad de la zona, principalmente para aquellos que tienen alguna discapacidad y que han hecho públicas sus demandas de contar con espacios adecuados para su libre tránsito.





“Al inicio de esta administración, un grupo de personas con discapacidad me dijeron ‘quiero que usted sienta lo que nosotros sentimos y vivimos. Me subieron a una silla de ruedas, me taparon los ojos y ahí tengo que decir que se pone uno en los zapatos donde ellos sufren y eso es lo que estamos haciendo en el Centro Histórico”, comentó.

Imagen ilustrativa / Por lo que la obra sigue en pie, sin tener claro si se modifica o no la fecha de inicio de los trabajos / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

De ahí que el plan de obra de esta administración municipal, contempla la ampliación de banquetas como sucedió en las calles Pino Suárez, Bruno Martínez y Juárez, “lo vamos a seguir haciendo para que haya movilidad, banquetas acorde a las necesidades de las personas con discapacidad y adultos mayores”, dijo.

Ochoa Rodríguez, afirmó que se ha demostrado que cuando la gente camina, el comercio sube sus ventas porque hay mayor consumo.

Informó que el pasado martes se contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio Española en América, Antonio Basagoiti, quien destacó la belleza del Centro Histórico de la ciudad, sobre todo por el ordenamiento, “otra gente tiene que venir a decirnos lo que estamos haciendo bien o lo que dejamos de ver los duranguenses”.

Por lo que la obra sigue en pie, sin tener claro si se modifica o no la fecha de inicio de los trabajos.