Continuar con la modernización del sistema para garantizar abasto de agua: Rodolfo Corrujedo

Corregida la problemática con la que la actual administración asumió Aguas del Municipio de Durango (AMD), al grado de que ha sido posible efectuar una inversión superior a los 250 millones de pesos en diversas obras, ahora el desafío para tener un destino promisorio para esta empresa, consiste en que los siguientes gobiernos no la utilicen como “caja chica” como lo ha sido muchas veces, pero también, ser más estrictos en el desarrollo urbano, que no se politicen descuentos y desde luego, que continúe la modernización del sistema, lo que podría traducirse en mediano plazo en el ahorro del 50% de la extracción anual del vital líquido que hoy supera los 80 millones de metros cúbicos.

Te puede interesar: El día cero está más cerca de lo que crees, Durango podría quedarse sin agua

Lo anterior se desprende de la entrevista concedida por Rodolfo Corrujedo Carrillo, director AMD, al programa Rostros… la otra cara de la moneda que produce El Sol de Durango a través de su plataforma de Facebook, donde el funcionario formula un análisis frío, realista, sin maquillaje, de la realidad actual de esta empresa, pero también de las proyecciones de futuro.









Muchos ejemplos como el de Monterrey en el país, con escasez de agua

De entrada, a fin de poner en contexto a Durango con el resto del país, Rodolfo Corrujedo aclara que en efecto, Monterrey sí es la ciudad más expuesta en este tema. Sin embargo, hay condiciones similares en muchas ciudades del país, sobre todo en el norte de México.

Efectivamente, sobresale la capital de Nuevo León, por tratarse de una de las capitales más importantes, donde hay crisis por la falta de agua, de tal forma que hay hasta secuestro de pipas. El garrafón se vende a cien pesos y en las tiendas no hay agua mineral, menos para producir refrescos.

Se trata, de una situación apocalíptica, como de ciencia ficción, que hoy ya está pasando y más cerca de lo que creemos, con un panorama muy complejo que no tiene solución pronta, al menos no en dos o tres meses, y todo como resultado de sequías prolongadas de varios años, donde bajaron los niveles de las presas y no se hicieron acciones preventivas.

Por lo pronto, aquí en Durango, a partir de esta administración, todos los fraccionadores tendrán como obligación que las casas cuentan con una cisterna.









Cosas que le han hecho mucho daño al suministro de agua en Durango

Cuestionado al respecto de la distancia de que nuestra ciudad padezca condiciones como las de la capital regiomontana, el director de AMD pone en claro que todo dependerá de las previsiones que se tomen y advierte que hay que dejar atrás inercias.

A juicio de Rodolfo Corrujedo, para referir un futuro mejor para la ciudad de Durango en abasto de agua, es necesario:

1.- Que nunca más se use AMD como caja chica; el recurso no se aplicaba para reinvertir en mejorar el sistema. Nunca debe volver a ocurrir esto.

Hay testimonios de gente que trabaja en AMD, en el sentido de que ex presidentes mandaban por la recaudación y aunque haya sido para pavimentar, este dinero es para desarrollar mejoras en la empresa.

2.- No politizar el agua; tanto los que están en el poder, que no utilicen los descuentos como mecanismo para captar simpatías, y tampoco líderes sociales y partidos políticos para logar mayores beneficios para simpatizantes, porque finalmente todo esto se traduce en desperdicio del líquido vital.

3.- En cuestión estructural, es necesario continuar con la modernización de las instalaciones hidráulicas. Ya en esta administración se cambió la red de cinco fraccionamientos. Con esta acción 3 millones 200 mil litros de agua se perdían por fugas. Es un porcentaje pequeño para lo que se requiere sí, “pero comenzamos en zonas donde más se requería”.

Actualmente se extraen más de 84 millones de metros cúbicos al año. Un abasto suficiente para Durango es del 50%, es decir, 42 millones de metros cúbicos. Para ello, es importante continuar renovando el sistema, para que la extracción sea de 45 millones de metros cúbicos, que los mantos freáticos se recarguen, bajando los costos de operación e incluso, la posibilidad de apagar algunos pozos.

Imagen ilustrativa/ Foto: Cortesía | @AMD_Durango

4.- Ser más estrictos con el cumplimiento del plan de desarrollo urbano; la mayor parte de los problemas son por asentamientos irregulares que se ponen donde menos hay agua.

Al respecto, el director admite que es todo un desafío.

5.- Y la responsabilidad social, que es la parte más importante. Primero, que en los hogares revisen sus instalaciones. Muchas veces son detalles mínimos para solucionar la fuga. Hacer uso racional del agua, usamos en Durango 600 litros diarios, excesiva la cantidad. Hay que revisar consumos.

Muy importante, ser corresponsables y para el agua. La nueva cultura del agua es no solamente cuidar el agua, sino también pagarla. Hoy podemos garantizar que el dinero que se pague se traducirá en obra. El 25% de usuarios no paga el agua históricamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

Luego, si se renta la casa, que se verifique el pago del servicio. Es el pretexto más recurrente cuando se piden descuentos.

Hay testimonios de gente que trabaja en AMD, en el sentido de que ex presidentes mandaban por la recaudación y aunque haya sido para pavimentar, este dinero es para desarrollar mejoras en la empresa.