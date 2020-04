Convoca Congreso a Salud para garantizar coordinación ante COVID-19

Cumpliendo las medidas recomendadas por la emergencia de salud, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Esteban Villegas Villarreal, convocó a una reunión de la Comisión de Salud con la participación de todas las instituciones de salud en el estado, para promover una coordinación ante la contingencia generada por el COVID-19.

“Hay muchos conocidos, colegas, compañeros de generación, especialistas en salud pública, infectólogos, neumólogos, gente de enfermería; incluso camilleros que están preocupados porque sienten que falta esa coordinación entre las instituciones”, resaltó el médico de profesión.

En este sentido, como también presidente de la Comisión de Salud Pública de Congreso del Estado, informó que buscará la forma de que en la reunión estén presentes el Secretario de Salud, el delegado del IMSS y la delegada del ISSSTE con sus respectivos equipos, para que expliquen cuáles son los protocolos que deben seguir y saber si están bien coordinados.

“Lo que nos dicen los médicos de las diferentes instituciones, es que urge una coordinación total, lo cual no es una crítica, pero todos estamos puestos y dispuestos a colaborar en esta contingencia. Hay mucha gente que entiende bien los protocolos y que sabe exactamente qué debemos hacer en los diferentes momentos y lugares”, puntualizó el legislador.

Por ello, consideró importante que todos puedan colaborar, "no es un tema político, no es un tema de colores, no es un tema de partidos, es quienes le entendemos a este tipo de cosas ver como ponemos nuestro granito de arena. Yo tengo la disposición de poner mi granito de arena, tanto al interior de las instituciones de salud, como hacia fuera con la población”.

Finalmente, afirmó que esta mesa de trabajo se realizará cumpliendo las recomendaciones de salud, por lo que no debe haber más de 50 personas presentes en el encuentro que se desarrollará en próximos días.