Convoca diputado a manifestación campesina en Guadalupe Victoria

CALIXTO CONTRERAS Gpe. Victoria Dgo. (OEM). -El diputado local por el distrito 14 J. Carmen Fernández Padilla, esta convocando a los campesinos que quieran acompañarlo a una manifestación pacífica a la secretaria de Bienestar del gobierno federal, ya que asegura el campo continúa muy abandonado y en este momento es cuando más se ocupa de la ayuda.

Detalló el legislador local, que muchos campesinos de todo el Estado se han estado comunicando con él, para solicitarle que haga algo contundente y fuerte, pues ya estamos a mitad del mes de mayo y no hay el apoyo del llamado procampo, ahora llamado Programa de Producción para el Bienestar, hay muchos campesinos que fallecieron y sus familias no han recibido ese apoyo porque no han actualizado las listas.





De la misma manera detalló que se hará un pronunciamiento al gobierno del Estado, hemos sabido de los programas y acciones que están proponiendo en la secretaria de desarrollo rural, pero no vemos que comiencen a fluir esos programas, y el campo esta muy abandonado y necesitamos que se activen los programas, que los gobiernos Federal y Estatal le echen la mano al campesino de Durango.

Apunto que este próximo miércoles 17 de mayo, en la plaza principal de Guadalupe Victoria, habrá camiones para los campesinos que quieran acompañarlo a la manifestación ante el super delegado Iván Ramírez, requerimos que vea la necesidad de la gente del campo, la urgencia que regrese el apoyo del procampo a las familias que perdieron su titular, pero que tienen un sucesor que se encarga de trabajar la tierra, y a ellos no les ha legado el apoyo económico que en este momento, a mediados del mes de mayo, es urgente que lo reciban.

Reconoció Carmen Fernández, que se necesita del apoyo de los campesinos, en este momento el pedirle a los lideres que salgan a las calles ya no es suficiente, ahorita necesitamos salir los lideres y representantes del campo, pero ir acompañados de nuestra gente que ocupa de esos programas, que se ve la fuerza del campesinos buscando ser atendido, por eso se hace la convocatoria para que en esta visita que haremos respetuosa a las oficinas de Bienestar en el Estado, vayamos muchos agricultores que queremos respuestas.

Mencionó que los camiones de pasajeros estarán en la plaza de Guadalupe Victoria desde muy temprano, pero también se hace la invitación a los campesinos que tienen este mismo problema de otros municipios, el punto de reunión será la secretaria de Bienestar, y ahí veremos a donde mas acudimos a pedir ser atendidos, hay mucho abandono en el campo y necesitamos, urge levantar la voz, y para esos necesitamos ir los mas posibles, ahorita ya no soluciona este tipo de problemas un líder solo, necesita de su gente para exigir atención a los gobiernos Federal y Estatal.