Convocan a marcha por desaparición de la duranguense Karla Nallely

Suman ya cuatro días desde que Karla Nallely Reyes Parada no volvió a casa, y su familia cada vez está más desesperada. Fue desde el pasado viernes 20 de septiembre que le perdieron el rastro, y aunque la han buscado por todos lados, y se interpuso una denuncia por su desaparición, hasta ahora no se tienen datos que indiquen qué pasó con ella, y dónde se encuentra.

En medio de la incertidumbre porque la joven, de 23 años de edad, no aparece, se ha llamado a una movilización para hacer más visible el caso, que las autoridades y la ciudadanía misma colaboren, y en el mejor de los casos Karla Nallely pueda regresar con los suyos a la brevedad.

Foto: Cortesía

Fue a través de la cuenta de Facebook de quien sería un familiar de ella, que se ha convocado a una marcha por la avenida 20 de Noviembre, la cual se estaría llevando a cabo este martes 24 de septiembre, a casi 100 horas que se desconoce su paradero.

“Vamos a organizar una marcha, para hacer ruido, mucho ruido, cada minuto que pasa es una eternidad. Quien guste acompañarnos, me mandan mensaje para ponernos de acuerdo, por favor les pido que me apoyen. 6-7 pm 20 de Noviembre”, escribió una joven, quien ha compartido otras publicaciones en donde además de pedir ayuda, expresa lo complicado que es pasar por la incertidumbre de no saber dónde está Reyes Parada.

La ficha de búsqueda de Karla Nallely Reyes Parada se explica que se trata de una joven de 1.50 metros de estatura, complexión regular, tex blanca, cabello largo en color negro, cara redonda, ojos chicos color miel, nariz chata y chica, cejas regulares, boca mediana y labios gruesos.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo en formar de dos dedos entrelazados. De su vestimenta se ha referido que llevaba pantalón de mezclilla color azul, tenis negros con suela blanca, chamarra beisbolera azul marino y blusa color claro.