COPARMEX cuestiona actuación del Consejo de Participación Ciudadana

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Durango, representada por Oscar Moreno, se ha sumado a las expresiones de crítica en contra de lo que califica como una mala actuación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, y en esta vía ha interpuesto un amparo con la exigencia de que el Congreso del Estado explique el porqué están la personas que están en el consejo de selección.

Al respecto, Moreno Littleton aseguró que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupció, fue copado por los poderes fácticos de un grupo que lo ha estado manejando, de tal manera que ese Consejo no es autónomo, con resultados que saltan a la vista y donde hay videos que hablan de discusiones, denuncias internas de corrupción prácticamente desde su inicio, donde además no hay resultados.

Recordar –dijo- que el CPC no es solamente el presidente el Sistema, sino que lo conforman los siete miembros del organismo, como son la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justica, la Secretaría de la Contraloría, el IDAIP, presidido precisamente por la cabeza del CPC.

En términos generales –reiteró el entrevistado-, el CPC no ha cumplido en absoluto con su función y por otro lado, vemos que están hasta amparados sus miembros, porque ante los malos resultados se les bajó el presupuesto y consecuentemente se les bajo el sueldo.

Esto implica –dijo- que los que están posiblemente llegaron buscando una beca, un sueldo, y no realmente como es el espíritu del Sistema, que es luchar contra la corrupción.

Subrayó que hoy Durango está, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en primer lugar de corrupción en el país y esto lo dice el INEGI.

Así pues, luego de que otras instancias ya están denunciado las anomalías que prevalecen en el SLA, “pudo informar que mucho antes de lo que se ha publicado en los medios, Coparmex promovió un amparo, donde estamos comentando que fue omiso el Congreso del Estado para argumentar porqué está eligiendo a los miembros del actual CPC, algunos de los cuales no cumplen con lo que marca el artículo 18 de la Ley, que es presentar documentación que avale su experiencia en transparencia, fiscalización o acciones anticorrupción”.

Definitivemente –añadió- el Sistema y el Consejo siguen copados y no es la solución exclusivamente atacar al CPC, sino que todo el Sistema falla, donde el único que se salva es el IDAIP que hemos visto que aplica multas a presidentes municipales que no cumplen con la transparencia; “las demás no están haciendo nada extraordinario y por eso el amparo tiene el objetivo de buscar que el Congreso del Estado explique el porqué están las personas que están en el consejo de selección”.