Coparmex evalúa las finanzas municipales

Recientemente el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Durango, Óscar Moreno Littleton, dio a conocer los resultados del estudio denominado “Alcalde ¿cómo vamos?, un análisis en el que se da cuenta de las condiciones en las que se encuentra actualmente el Gobierno municipal de Durango, sus avances, sus fortalezas y debilidades, a fin de establecer estrategias para mejorar en temas como finanzas públicas, medio ambiente, seguridad, entre otras.

De esta manera, en el rubro de finanzas del municipio se encontró que sin duda es el impuesto predial el que más ingresos genera a las arcas municipales, de ahí que de un inventario de 290 mil 78 claves catastrales, durante el primer cuatrimestre del año, solo 120 mil 438 propietarios habían realizado el pago correspondiente.

Esto representa un avance de penas el 42% del total del padrón de claves que se tienen registradas en el Ayuntamiento duranguense, señaló el coordinador del Consejo Ciudadano de Transparencia y Protección de datos de Acceso a la Información Pública, Jorge Fabila, quien señaló que pese a ello, este porcentaje es mayor al registrado en años anteriores, cuando apenas se llegaba al 38%.

“Destacar que esta diferencia no se debe a un aumento en la tasa del impuesto, ya que esta no se ha modificado desde hace bastantes años atrás. El aumento se debe a las estrategias por parte de la Dirección de Finanzas municipales para que la recaudación no cayera, sobre todo si tomamos en cuenta que en estos primeros cuatro meses del año un mes y medio corresponden al inicio de la pandemia”, comentó.

Jorge Fabila, explico que la deuda actual total del Gobierno municipal asciende a 329 millones de pesos contratados, algunos de estos, a plazos mayores que lo que durará la administración municipal, de ahí que al calcular la proporción de esta deuda, respecto a los ingresos del Ayuntamiento a través del pago de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras etc., estos representan el 49%.

“Dentro de los primeros cuatro meses del año se pagaron 14 millones 666 mil pesos por concepto de abono a la deuda contratada, lo que representa apenas el 1.67% con respecto a los ingresos totales establecidos en la Ley de Ingresos del municipio para este año”, comentó el coordinador del Consejo Ciudadano de Transparencia, quien además señaló que en comparación con las participaciones recibidas por parte de la federación, el pago cuatrimestral representa el 4.92% de las participaciones federales.

Cabe recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recortó entre seis y siete programas federales, y únicamente se ha sostenido los programas de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), así como el del Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), lo que evidentemente ha generado una merma para los gobiernos municipales.

En otros rubros que miden la proporción de los ingresos propios del municipio para cubrir el gasto corriente como pago de nómina, gastos personales, gastos de transporte, arrendamientos, etc. representa el 67.41% de lo que se percibe. Esto significa que de cada peso que ingresa al Ayuntamiento 67 centavos se utilizan en el gasto cotidiano.

A días de haberse presentado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y de que se anunciaran recortes para estados y municipios, el responsable de analizar las finanzas municipales por parte de la Coparmex, señaló que el Gobierno municipal de Durango tiene una dependencia del 42% con respecto de las participaciones federales.

De ahí que aseguró que el Ayuntamiento de Durango tiene el reto de buscar cómo aumentar sus ingresos propios, en comparación con lo que se recibe de la federación, a fin de romper la dependencia que se tiene hacia los recursos que se reciben del Gobierno federal.