Coparmex pide a las autoridades apertura de comercios con horarios restringidos

Óscar Moreno Littleton presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Durango, pide a las autoridades que se permita ya, la apertura con horarios restringidos de comercios sociales, los que dan un servicio a la sociedad, necesario para evitar más cierres de empresas y perdidas de empleos.

Mencionó que esta petición no es por inconciencia o falta de responsabilidad, pero se requiere para que las empresas no tengan más pérdida de dinero, o se encuentren en una situación difícil como la quiebra, indicó que si no se genera ingreso, no habrá dinero para pagar los aguinaldos en diciembre.

Precisó que negocios como los de renta de mobiliario, imprentas, zapaterías, tiendas de ropa, despachos de abogados o contadores, aunque no son considerados esenciales brindan un servicio a la sociedad y se requieren para seguir la vida cotidiana, y podrían laborar con un horario restringido.

En cuanto a los antros y bares dijo que pueden permanecer cerrados porque no aportan a la sociedad, y es ahí donde se ha generado contagios, en cuanto a la venta de alcohol, dijo que tampoco contribuye a nada en la sociedad.

Aseguró que dentro de las empresas no se dan los contagios ya que cuidan todos los protocolos de salud y la sanitización de los espacios, además de ser muy cuidadosos con las medidas sanitarias entre sus colaboradores.

Moreno Littleton manifestó que, debe haber un balance entre la economía y la salud, y reiteró que el problema de contagios se dio en los bares, antros y reuniones sociales, donde la gente se olvida de los protocolos de salud como la sana distancia.