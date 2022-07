Criptomonedas tema que se debe manejar con cautela: CCE

A pesar de que hay empresarios que muestran interés y confianza en el uso del bitcoin o criptomonedas, es un tema que se debe manejar con cautela, sobre todo porque en los últimos meses se ha visto como han perdido valor, declaró la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Magdalena Gaucín Morales.

Dijo que hay de todo en el sector empresarial, los que confían en esta moneda, y quienes no, pero la realidad es que “son monedas, como lo vemos ahora muy volátiles, y pueden perder igual que quienes cotizan en la bolsa”, a pesar de ser la moneda en países de Sudáfrica, igual han perdido su valor.

El bitcoin, al ser una moneda digital, un dinero que no existe de manera física como tal, es muy inestable y poco confiable, además se comporta como un activo, señaló Alan Payan Abrego, conferencista y catedrático de Finanzas en Durango.

Explicó que es un tema más bien de moda que tuvo su bum, y es cierto que mucha gente ganó dinero, y se hizo millonario porque supo vender a tiempo, sin embargo hoy en día prácticamente todas las monedas se han caído.

Un caso es el gobierno de El Salvador que adopto la moneda como uso oficial, pero ante la caída, el presidente salió a decir a la gente no se preocupará porque se iba a recuperar, pero fueron muchas las monedas de este tipo que desaparecieron este año 2022.

Aunque algunas personas con la caída que tuvo, tal vez lo ven como una oportunidad para comprar y esperar a que se recupere y se vender inmediatamente.

Sobre la seguridad, mencionó que no hay mucha legislación que la respalde, a pesar de estar en plataformas con protocolos confiables, reiteró que el bum ya paso, y el dinero se puede perder, por lo que no son tan atractivas como antes, y en este momento no se le ve futuro.