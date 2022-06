Crítica diputada proceso de selección de nuevo integrante del CPC

Un proceso lleno de corrupción y antidemocrático, es cómo calificó la diputada Sandra Amaya, a la designación del nuevo Consejero de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción (SLA), por parte de la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción.

La morenista fue clara en decir que no existió paridad de género, pues de los nueve inscritos al cargo, tres eran mujeres y la terna final sólo estuvo conformada por hombres.

“Nos equivocamos al darle la confianza a una Comisión de selección que no vio por la equidad de las mujeres, y está integrada en su mayoría por mujeres, y ellas no defendieron la equidad, no defendieron a las mujeres que contaban con capacidad…no las escucharon”, dijo.

Añadió que hace una semana se entregó un oficio al titular de la comisión para exponer el tema y no contestó, ella lo llamó y tampoco obtuvo respuesta, ni a los mensajes que subió a las redes sociales.

Enfatizó que las mujeres que participaron, impugnará el proceso de selección, pues no les dieron oportunidad ni de entrevistarlas.

El día de ayer fuimos testigos de una violación y un retroceso importante en la lucha emprendida por las mujeres en la búsqueda de la defensa de sus derechos.



La @comision_sla violó el principio de paridad de género, al dejar en la terna, solo a personas del sexo masculino. pic.twitter.com/ueRvJ0PUTr — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) June 28, 2022

Por su parte en la Comisión Permanente, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, señaló que no son servidores públicos quienes eligieron al Consejero del SLA sino ciudadanos tal como la mandata la ley, y enfatizó que la Comisión de Selección debe tomar para futuros años a mujeres, además indicó que la paridad de género no se altera pues quien dejó el cargo fue un varón y quien se integra en su lugar también.

De igual forma el priísta comentó que la comisión de selección no tiene un salario, sino es honorífica y por tanto cuando se conformó se complicó, pues la ciudadanía no se inscribió por falta de interés en los asuntos públicos.

Cabe hacer mención que Keops Torres, fue elegido como el nuevo miembro del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción el pasado mes de mayo, cuando la Comisión en mención dio a conocer que la documentación de las y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana se recibiría del 15 de mayo, al 6 de junio. Sin embargo se agregaron dos semanas más, de ahí que el plazo venció el pasado 19 de junio.

“Esto ante la necesidad de contar con un nuevo consejero, debido a la conclusión del cargo de Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte”, indicaron mediante un comunicado de prensa. Asimismo informaron que en dicho periodo solo se recibieron nueve solicitudes de ellas tres pertenecían a mujeres y seis a hombres.