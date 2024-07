Cronología de un feminicidio en Durango; avanza el proceso de justicia para Lupita Rojas

Ella ya era reconocida en el mundo del estilismo, sin embargo, el nombre de Lupita Rojas Vázquez cobró mayor popularidad luego que desapareció el 24 de octubre del 2022; justo ahí inicia la cronología del caso de Lupita, cuando fue vista por última vez con vida aquel lunes de octubre; al día siguiente, el 25 de octubre, sus familiares y amigos emprendieron la búsqueda ayudados de las redes sociales, donde sus fotografías fueron difundidas a fin que si alguien la veía diera aviso, y así pudiera volver a su hogar.

En ese momento todavía no se había interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED). Según se informó, no se dio aviso a la autoridad derivado que Ángel Surizaday “N”, esposo de Lupita, insistió en no hacerlo bajo el argumento que él mismo la andaba buscando.

Ésta fue la ficha de busqueda que emitió en su momento la FGED / Foto: Cortesía

Precisó además que él y la víctima habían discutido y en medio del enojo ella se habría ido de la casa. La información proporcionada por el Gobierno del estado y la FGED señala que el 26 de octubre se estableció contacto vía Messenger con la tía de Lupita, a quien se invitó a denunciar; así, a las 15:40 de ese mismo día se inició la carpeta de investigación.

Tan solo momentos más tarde, a las 17:01 horas, familiares de Rojas Vázquez, toman la determinación de hacer una denunciar, pues Ángel desapareció con los niños, aunado a que dejó de responder llamadas.

Realizan marcha para exigir justicia por el caso de "Lupita" Vázquez./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Enseguida la Fiscalía emite la Alerta Amber de los niños y el reporte de búsqueda de Lupita; se localiza más tarde a los menores, pero sigue sin saberse nada de ella. Al día siguiente, el 27 de octubre del 2022 se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito sustracción de los menores en contra de Ángel Surizaday, Leonarda y Eréndira, estas últimas identificadas como la mamá y hermana de la pareja de Lupita.

Mientras seguían en marcha las investigaciones en Durango, se giró oficio de colaboración a las 31 entidades federativas para detener a Ángel. La cronología del caso señala que enseguida se giró también otro oficio de colaboración a las 31 entidades federativas para la localización y aprehensión del presunto, pero iba incluida la petición a la Interpol.

Pasaron algunos días, y específicamente el 31 de octubre, poco antes del mediodía, a las 11:20 horas se recibe una llamada en la que señalan un carro abandonado; de manera anónima se detalló que de la unidad salían olores fétidos. Las señales de dicho auto coincidieron con el carro de Ángel.

Los elementos arribaron a la dirección señalada, en la colonia Máximo Gamiz, hallaron el auto y desafortunadamente el cuerpo sin vida de Lupita, “…siendo asegurado y trasladado para su procesamiento pericial a la Fiscalía General del Estado. A las 12:30 horas ingresa el vehículo a las instalaciones de la Fiscalía y a las 13:25 horas se traslada el cuerpo a Semefo y se abre la bolsa que lo cubría”, dice el comunicado oficial.

Es a las 16:12 horas que se confirma por parte de los familiares que el cadáver localizado corresponde efectivamente a María Guadalupe Rojas Vázquez.

A la par continúan las investigaciones, de tal manera que se obtienen videos en los que se observa que José Luis colaboró con Ángel para trasladar el cuerpo de Lupita.

Fue hasta el 4 de noviembre que se obtuvo orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de la pareja de Lupita, pero también de José Luis, y nuevamente solicitando la colaboración de las 31 entidades federativas y de Interpool.

Para ese momento se comenzó a difundir una dicha de búsqueda con el nombre de Ángel Surizaday; el 22 de noviembre se conoció que había sido visto en el consulado de Nueva Orleans.

Para el 24 de noviembre de 2022 se establecieron las alertas migratorias del Instituto Nacional de Migración y la OCN INTERPOL Washington, además de una notificación roja, publicada por la Secretaría General de Interpol bajo el número de control A-10194/11-2022.

Este miércoles, fue confirmada la detención de Ángel Surizaday “N”, presunto feminicida de María Guadalupe Rojas Vázquez / Foto: Cortesía Gobierno del estado

A un año y nueve meses de la desaparición de Lupita y el 23 de julio de 2024 se obtuvo información en la Fiscalía General del Estado de una posible ubicación de Ángel Surizaday en la ciudad de Saltillo, Coahuila, pidiendo el apoyo y logrando así su captura.

“Fue puesto a disposición del Juez de Control, donde se formula ya la imputación por los delitos de feminicidio, desaparición por particulares y sustracción de menores”. Este miércoles 24 de julio se confirmó su detención y traslado al estado de Durango, con lo que avanza el proceso de justicia para Lupita.