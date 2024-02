¿Cuánto cuesta el pescado y por qué se consume más en la Cuaresma?

Durante la temporada de Cuaresma el pescado y algunos mariscos toman protagonismo en la gastronomía, y es que en Durango, atendiendo la fe católica, se evita comer carne roja sobre todo los viernes. Incluso ante el alza en las ventas de este producto, activa un operativo especial la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco).

¿Cuánto cuesta el kilo de pescado?, es importante precisar que puede variar un poco de tienda en tienda, pero, en esto rondan los precios de estos productos del mar:

Sierra $70

Pulpo cocido $440

Mojarra $75

Filete cazón $115

Medallón de atún $195

Salmón $315

Pero, ¿por qué se come carne en esta temporada previa a la Semana Santa?. La Cuaresma es tiempo en que la iglesia católica llama a la reflexión, pero también se trata de un período de purificación, de tal manera que no se come carne roja, y se recurre al pescado y mariscos como parte de la dieta de abstinencia.

En Durango, atendiendo la fe católica, se evita comer carne roja sobre todo los viernes, de tal manera que el pescado y algunos mariscos toman protagonismo / Foto: León Carmelo / El Sol de Durango

Se trata de un alimento de gran importancia dentro de la religión, donde se recuerda también el milagro de la multiplicación que hizo Jesús de los panes y los peces. Además, cuatro discípulos eran pescadores.

Son varias teorías respecto a estos productos del mar, otra por ejemplo es que en aquellos tiempos, la carne no era accesible, así que se renunciaba al lujo en esta temporada.

En Durango, atendiendo la fe católica, se evita comer carne roja sobre todo los viernes, de tal manera que el pescado y algunos mariscos toman protagonismo / Foto: León Carmelo / El Sol de Durango