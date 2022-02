Cuarta transformación tiene que lograr humanizar la política: Marina Vitela

La Cuarta Transformación tiene que lograr humanizar la política, ir más allá de cubrir las necesidades básicas de las personas y en este sentido va mi compromiso para trabajar con honestidad; no robar, no mentir y no traicionar, así se refirió Alma Marina Vitela Rodríguez en su cierre de precampaña realizado la tarde de este jueves en el Auditorio del Pueblo de Durango.

Marina Vitela en el cierre de precampaña./ Foto: Miriam Ontiveros

Acompañada por la dirigencia estatal de MORENA, así como el diputado federal Ignacio Mier Velazco y lideres de los partidos y agrupaciones que integran la alianza, Marina Vitela agradeció a quienes la han acompañado durante estos 40 días de precampaña.

Destacó que en sus recorridos por toda la entidad ha podido ver el abandono en que se tiene a muchas personas, pero además escuchó historias muy tristes que le hacen reflexionar sobre la necesidad que hay de humanizar la política; ir más allá de simplemente abatir las necesidades básicas de la gente, recalcó.

Insistió que precisamente la 4T tiene que lograr cambiarle el rostro humano a la política, esa es su tarea verdadera y hacerlo como parte de un proyecto estatal; trabajar en el territorio y no desde el escritorio. La gente ya está cansada de vivir en la miseria.

Porque mi compromiso es lograr el cambio verdadero, ese que me permita trabajar sin robar, sin mentir y sin traicionar, recalcó ante centenares de militantes y simpatizantes que se dieron cita al inmueble ubicado en el parque Guadiana de esta ciudad.