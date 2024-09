Aunque al año deben entregarse por lo menos tres becas educativas a niñas y niños de escasos recursos, a casi tres meses de que concluya este 2024, apenas el viernes pasado el Gobierno municipal entregó el recurso económico correspondiente a un cuatrimestre, a los casi cinco mil estudiantes de nivel básico que están inscritos en el Programa Municipal de Estímulos a la Educación Primaria (Promeep).

De acuerdo con el regidor de Movimiento Ciudadano, Alfredo Varela Pacheco, se les había informado que solo faltaba una entrega, la última de este año, sin embargo aclaró que esto no es cierto ya que la primera mientras la primera entrega estaba prevista para mayo, finalmente se suspendió debido a la veda electoral.

Cuestiona regidor de MC entrega tardía de becas Promeep./ Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Podrá ser cierto o no, pero ya pasaron otros cuatro meses y no se han entregado ni siquiera esas”, comentó el coordinador de la fracción de regidores de MC, quien destacó que a pesar de que se comprometieron que la dispersión de los recursos iniciaba a partir del viernes 27 de septiembre, solo se garantizó la entrega de un cuatrimestre.





“La gente está esperando que se les entreguen al menos los dos cuatrimestres que les deben, ya invirtieron en útiles escolares, en calzado y una serie de cosas que hoy los dejan a la deriva”, dijo.

La beca está especialmente dirigida a alumnos de nivel primaria, sin embargo muchos de ellos ya pasaron a secundaria, y sin embargo se les debe de entregar, debido a que eran acreedores a este apoyo, de ahí que hizo un llamado a la administración para que realicen un esfuerzo mayor y que la siguiente semana se pueda entregar el segundo cuatrimestre.

Imagen ilustrativa / Foto: Cuartoscuro.com

Lamentó que sea tarde esta entrega de tan solo 450 pesos, para lo que se destina cerca de dos millones 250 mil pesos por cuatrimestre; aunado a ello el apoyo se complementa con una despensa alimentaria.

“Ojalá que no suceda en el año 2023, cuando dijeron que por cuestiones administrativas, terminaron entregando en el mes de diciembre dos cuatrimestres que estaban faltando”, comentó Varela Pacheco, ya que una de los argumentos que señalan las autoridades, es por la modificación que se hizo a las instituciones una vez que se realiza la fusión de direcciones, entre ellas la de Educación que fue absorbida por el Instituto Municipal de Desarrollo Humano y de Valores (Indeval).

Sin embargo, aseguró que se trata de un recurso que se encuentra ya etiquetado desde un inicio, por lo que más allá de la veda o problemas de tipo administrativo, este apoyo pudo haberse entregado una vez concluidas las elecciones.