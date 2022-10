Cynthia Mont pide cárcel para exfuncionarios que saquearon Durango

“Es un pequeño avance, pero es avance y confiamos en que se van a tomar cartas en el asunto”, declaró la regidora de Morena, Cynthia Monserrat Hernández Quiñones, luego de que la fiscal del estado, Sonia de la Garza Fragoso, diera a conocer que existen tres carpetas de investigación en curso y aseguramiento de inmuebles, contra exfuncionarios por hacer mal uso del recurso del estado de Durango.

“Necesitamos y exigimos que regresen lo que se llevaron, no vamos a permitir más robos a nuestro estado, es una cantidad extrema lo que se comenta que falta”, sobre todo que no hay para las prestaciones de fin de año, es una tristeza que no les haya interesado ni siquiera tantito la ciudadanía, los empleados, la gente que trabajo en el mismo gobierno del estado.

Precisó “dejaron las arcas vacías”, con un adeudo de 2 mil millones de pesos que se requieren para terminar el año, que no se tienen, “el estado está totalmente quebrado”, por eso es necesario que se lleven presas a las personas, y que se aclare ¿dónde está el dinero, y que hicieron con ese recurso?

Manifestó que más que exigencia de los servidores públicos, es exigencia de la ciudadanía, que quiere resultados, “una exigencia del pueblo, y de quienes les dieron el voto de confianza”, y agregó “me da mucho gusto que la fiscal este tomando el papel que se debe tomar, vimos un sexenio pasado donde una fiscal no hizo el trabajo que se debía, y lo estuvimos señalando”.

Reconoció que una investigación de tal magnitud lleva tiempo, “meses”, pero da el voto de confianza al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, sobre el compromiso que hizo de garantizar una investigación al 100% contra ex funcionarios o los responsables, por el desfalco al Gobierno del Estado.





“Nosotros como oposición hemos estado señalando ese tipo de cuestiones, y no podemos permitir que eso quede solamente en estar encubriendo a los delincuentes”, que regresen lo que se llevaron, y que paguen, para que no piensen que es bien fácil que ya cualquier servidor público se lleve dinero.

Puntualizó “no vamos a permitir más robos a nuestro estado”, y es necesario que esta vez se pongan las pilas, porque la gente ya está cansada de mentiras, y que se encubran a los delincuentes.