Da positivo a Covid-19 el director de Servicios Públicos

Mediante su cuenta de twitter el director de Servicios Públicos municipales, Jorge Pérez, dio a conocer que dio positivo a Covid-19. “La sintomatología que he presentado es menor”, señala en el texto el funcionario público, quien agregó que ha tomado las medidas pertinentes.

De igual forma explicó que permanecerá aislado “en cuarentena”, al igual que su familia y el personal con el que ha estado en constante contacto.

Fue la noche del viernes que el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, diera a conocer en rueda de prensa que son 21 los funcionarios y servidores públicos que han dado positivo a Covid-19,mismos a quienes como al resto de los pacientes se les da seguimiento personal por parte del área de Epidemiología de la SSD.

Tras realizarme una prueba, me informan que di positivo a Covid 19.

La sintomatología que he presentado es menor; sin embargo tomando las medidas pertinentes, permaneceré aislado en cuarentena, así como mi familia y el personal con el que he estado en constante contacto. — Jorge Pérez (@JorgePerezz) June 27, 2020

De acuerdo con información de la directora general de los Servicios de Salud en el estado, Blanca Estela Luna Gualito, dan un seguimiento no solo al paciente, sino a su cadena de contagios, hasta que estos son dados de alta, lo que representa un gran esfuerzo para este equipo de trabajo.

Cabe hacer mención que la semana pasada se dio a conocer que al menos ocho trabajadores del Congreso del Estado dieron positivo en la prueba Covid-19, quienes al igual que el resto de los funcionarios son monitoreados para saber su evolución.