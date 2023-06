Damas Fest Durango: Primer festival de música alternativa hecho por mujeres

Acercar a las mujeres a espacios donde puedan mostrar su talento y gusto por géneros musicales como el electrónica, punk, pop punk, hip hop, entre otros; en su mayoría identificados solo con hombres, es el objetivo del festival de música “Damas – Fest Dgo.” que llevan a cabo cuatro bandas duranguenses, todas conformadas por mujeres el próximo 30 de junio en Holligans Dgo.

Budaya, Mina y el Tigre, Hip Hop Famale y The Dark Crown son las agrupaciones que estarán en el festival, apoyadas por la Dirección municipal de Turismo, “estamos organizando este evento para que mujeres dentro de la ciudad por fin tengamos un show, porque nunca había visto alguno así, este realmente es el primero en la ciudad”, comentó Liz Garzola, quien señaló que el festival busca visibilizar el arte de mujeres duranguenses a quienes pocos conocen y que ahora triunfan en espacios importantes de la lugares en Ciudad de México.

Durango tendrá el primer festival de música alternativa hecho por mujeres / Foto: cortesía | Damas Fest Dgo

Explicó que la cultura del rap por ejemplo aún está vigente en Durango y Hip Hop Female es una agrupación que es liderada por Lili Alma, quien inició hace aproximadamente 18 años junto con otra compañera con la necesidad de crear un espacio de conciencia social a través de la música.

“Yo empecé a escribir desde chiquita y de repente unos chicos me escucharon que estaba improvisando y me dijeron que me uniera con ellos. Empecé a cantar con ellos y era algo muy bonito expresarte a través de tu música”, comentó Lili Alma, al referir que ahí puedes sacar todo lo que vas cargando.

Aseguró que cuando conoció el hip hop, la mayoría de las canciones hablaban de drogas y cosas negativas, sin embargo su propósito es tratar de llegar a los adolescentes y adultos con letras de interés social, incluso una iglesia cristiana la ha invitado a participar con su música, ya que reconocen que en sus letras hay un mensaje positivo.

Otra de las agrupaciones que estará presente en el festival es The Dark Crown, una agrupación que promueve el pop punk y donde Liz Garzola y Berenice Orona son integrantes de la misma, y demostrar que el género musical no es exclusivo de hombres y que lejos de estigmatizar a quienes son seguidores de este, muchas veces permanecen relegados pues no hay espacios para ellos, la intención es que ahora no solo nazca un lugar en donde más mujeres se puedan sentir identificadas, sino que además es un espacio tranquilo de sana convivencia.

Liz asegura que al ser un género dominado por hombres, es común pasar por situaciones de acoso o se tienen expectativas muy altas solo por el hecho de ser mujer “ven una mujer en el escenario y sí le prestan atención pero buscando detalles y hacer observaciones porque no están habituados”.

Por su parte Berenice Orona, quien se dedicaba a tocar música clásica, una vez que conoció el pop punk decidió que este sería su lugar de expresión, por ello dice que esto lo hacen para nutrir la oferta musical de las personas y no se limiten a solo lo que escuchan de manera comercial.

Los boletos para asistir al festival de música Damas – Fest Dgo., están a través de la plataforma digital Ticketmax y en taquilla.