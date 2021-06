De 700 aspirantes solo 60 ingresaron a la Facultad de Medicina y Nutrición

De 700 aspirantes que cursaron el propedéutico para ingresar a la Facultad de Medicina y Nutrición (Famen) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), solo 60 jóvenes fueron seleccionados.

El director de la Famen, Antonio Sifuentes Álvarez, explicó que se aceptarán para el próximo semestre 120 alumnos, 60 de ellos ya están seleccionados por un curso propedéutico y los otros 60 se eligen del examen Ceneval.

Expuso que Medicina y Nutrición es de las facultades con mayor demanda, sin embargo aumentar el número de estudiantes implica tener mayor presupuesto, infraestructura, maestros y campos clínicos, actos que a la fecha son complicados cubrir.

En cuanto al aprendizaje en estos últimos 15 meses Sifuentes Álvarez, reconoció que con la educación a distancia bajo el nivel de aprendizaje, pues la situación no fue igual a la clases presenciales.

Indicó que ni la Facultad, ni los maestros estaban preparados para enfrentar la modalidad virtual y el mayor reto fue superar esta circunstancia.

"Definitivamente bajo el nivel porque las circunstancias no son iguales, por fortuna no bajo mucho, en lo único que repercutió fue en las cuestiones clínicas porque los estudiantes no pudieron ir a los hospitales” expuso, y subrayó que se trato de sustituir dichos conocimientos con simuladores para darles mayor experiencia a los estudiantes.

Para finalizar indicó que dicha Facultad es de mayor demanda dentro de la UJED y en la cual se preocupan por qué los estudiantes cuenten con las mejores herramientas para cursar su carrera.