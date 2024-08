¡De Durango para el mundo! Científica triunfa en EU; se prepara para ser astrónoma

Dicen los que saben que todo sueño se puede lograr, y hoy, la duranguense Alejandra López Holguín, de 28 años de edad, da pasos agigantados para llegar a su meta, ser astrónoma y enseguida divulgar sus conocimientos, experiencia y anécdotas.

Nacida en Villa Unión, Poanas, Durango, Alejandra ya ha roto todo estigma y ha cruzado fronteras en busca de lo que descubrió es su pasión, la astronomía. “No es como que yo haya dicho cuando era niña que quería ser astrónoma, fue un proceso largo”, y es que cuenta que cuando estudiaba la preparatoria, ella solamente sabía que le gustaban las matemáticas y los retos, de tal manera que tenía que encontrar algo que conjuntara ambas cosas.

“…entonces dije ‘ok, quiero estudiar una carrera que tenga muchas matemáticas y que sea difícil’, esa era mi idea” / Foto: León Carmelo / El Sol de Durango

“…entonces dije ‘ok, quiero estudiar una carrera que tenga muchas matemáticas y que sea difícil’, esa era mi idea”, fue así que el destino la llevó al Instituto Tecnológico de Durango (ITD), donde estudió Ingeniería Química, luego que analizó cuál era la carrera más difícil, justo lo que tenía en mente.

La carrera dura cuatro años y medio, y durante el trayecto se dio cuenta que surgió su pasión por la astronomía; esto la llevó a informarse y aprender de manera autodidacta, “me ponía a estudiar, a buscar cómo se forman las estrellas, ahí me salió toda curiosidad”.

Fue hasta el último año de su carrera, cuando le piden hacer prácticas profesionales, que envió correos y solicitudes a diversos espacios, pero uno de ellos fue el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde sí fue aceptada, y ahí comenzó su camino en busca de ser astrónoma.

“Me di cuenta que yo podría perseguir la carrera de astrofísica, o astronomía, porque había maestría en astrofísica, doctorados. Cuando era niña yo decía quiero algo difícil y con matemáticas, pero hasta ese momento fue que me di cuenta: ‘yo quiero ser científica’”.

Dijo, cuando una persona quiere ser científica hay un proceso, se comienza por una carrera, una maestría, un doctorado, quizá otro y otro más; para ese momento Alejandra ya estaba en el siguiente paso, tenía ahora que ir por el doctorado, por lo que aplicó a diversas universidades.

Fue aceptada en tres, la UNAM, la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, y la Universidad de Wisconsin, aceptó ésta última, donde actualmente continúa su formación.

“Estoy estudiando ahora en el área de astro química, estudiando la formación de moléculas en el espacio, moléculas prebióticas, es decir, que son importantes para el origen de la vida”.

A futuro se ve como profesora e investigadora en una universidad de prestigio, siempre con la intención de compartir y divulgar sus conocimientos.

Retos en Durango y México

Consideró que en Durango el principal reto para una mujer científica es que no hay lugares, hay pocos centros de investigación, y estos son para pocas áreas de la ciencia.

A nivel nacional, sí hay más lugares, pero también una mayor competitividad, se compite no solo con otros perfiles mexicanos, sino con todo el mundo, y es que en estos espacios convocan a locales y extranjeros.

Su inspiración

La joven duranguense, quien se ha dedicado a estudiar y aprender mucho, tiene al menos tres personas que son su fuente de inspiración, la primera de ellas es Julieta Fierro, a quien se refiere como una gran divulgadora, pero también Carl Sagan, un astrónomo y astrofísico ya fallecido, y Neil deGrasse Tyson.

“Los que me han apasionado y metido al mundo de la ciencia son científicos que a pesar que la ciencia es muy abstracta y compleja de explicar, han llevado ese conocimiento, y lo han explicado de una manera más comestible. Ellos me inspiran porque yo también aspiro a ser una divulgadora científica, quiero compartir la ciencia con todos”.

¿Dónde se ve Alejandra en un futuro?

Para López Holguín el trabajo de sus sueños estaría en México, con su gente, y donde hay mucho por hacer, conocer y transmitir al resto de interesados en esto. “Ese es el plan, ir a aprender allá para traer todo y hacer crecer al país”, sin embargo, reconoció que a veces esto se trata de ir donde se den las oportunidades.

“Me gustaría estar en el Instituto de Astronomía de la UNAM, me gustaría hacer mi vida profesional ahí”.

Alejandra envió finalmente un mensaje a los jóvenes que quizá quieran seguir su camino, pues aseguró que para lograr todo sueño, la disciplina y persistencia serán los grandes aliados. Si intentan una vez y no lo lograron, vuelvan a intentarlo, una y otra vez más, abundó.

“Tomen acción, que se preparen, que vean dónde hay oportunidades, que vean qué es lo que necesitan para poder hacer su maestría o doctorado. Que se pongan a estudiar, el punto es que no todos son sueños y querer, sino qué estás haciendo al respecto para lograr lo que quieres”.

¿Qué mensaje le envía a la Alejandra de 10 años de edad, y a la Alejandra del futuro?

A la niña de 10 años, le diría que “ella se pone sus propios límites, que sí quiere lograr algo, está en ella, y no en las demás personas. No escuches a los comentarios negativos que te van a decir que no puedes”.

En tanto, a la del futuro también le envió un emotivo mensaje: “le diría que lo logró, que se sienta orgullosa de todo el camino, no nada más es la meta, es el camino transcurrido”.