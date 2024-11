De Durango para el mundo… Juan Pescador abre restaurante de cocina mexicana en Barcelona

Luego de vivir fuera de su tierra desde que tenía 17 años, Juan Pescador, ahora de 38 años de edad originario de Durango, ha logrado hacer su propio camino en Barcelona, España, convirtiéndose en un exitoso emprendedor de la gastronomía mexicana.

Su restaurante Metl, que significa agave en náhuatl, ha sido el resultado de al menos ocho años en un trayecto que lo llevó a incursionar en la cocina, impulsado sobre todo por su esposa; todo ello se traduce en esfuerzo, investigación, aprendizaje y pasión.

Previo a su inmersión en este rubro, logró un bagaje académico diverso, y es que según cuenta para El Sol de Durango, estudió Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, y Civilización Francesa en La Sorbona. Pero fue la cocina la que, de manera inesperada, capturó su atención.

Su esposa, de origen venezolano, fue una pieza clave en este cambio que lo llevó por la cocina. Ella trabajó en un restaurante mexicano llamado “El Pachuco”; al final la hicieron encargada, estuvo tres años y medio, después tuvieron un hijo, por lo que tuvo que abandonar su labor ahí, que sin duda la llevó a tener más experiencia en restaurantes.

Entonces, impulsado por ella y en un trabajo en equipo, ambos empezaron a organizar eventos, aprovechando espacios de amigos que les prestaban como bares, cocinas o centros culturales, donde daban a conocer su propuesta.

De esta manera comenzaron a recibir invitaciones para realizar residencias gastronómicas en lugares como París, Londres y otras ciudades europeas. En ese tiempo, sus menús eran más sencillos, pero la respuesta del público fue tan positiva que los motivó a seguir adelante.

La experiencia acumulada le permitió a Juan, junto con su esposa, expandir su proyecto. Empezaron a ofrecer servicios de catering para bodas, eventos y festivales, y en este proceso recibieron nuevas invitaciones para cocinar en países como Canadá y Berlín. Además, comenzaron a asesorar a restaurantes, ayudando en la apertura de varios locales, entre ellos uno en Bilbao, dos en Barcelona y uno en Madrid.

Finalmente, después de mucho trabajo y años de dedicación, el 28 de junio de este año Juan Pescador y su esposa inauguraron Metl, un restaurante que lleva más de tres meses funcionando con éxito en Barcelona.

El nombre Metl, que significa agave en náhuatl, es un homenaje a los ingredientes esenciales de la cocina mexicana, que Pescador ha aprendido a dominar a lo largo de los años, combinando las técnicas tradicionales, y siempre en equipo con su esposa.

La cocina de Metl es un verdadero festín para los sentidos. En su menú se pueden encontrar platos representativos de diversas regiones de México, como tamales del sur, birria, barbacoa, ceviches, tacos de carnitas, mole verde y pollo con mole, todos elaborados desde cero con ingredientes frescos.

El hecho de que Juan Pescador haya emprendido su restaurante fuera de su tierra natal no ha sido un obstáculo, ya que, desde los 17 años, vive lejos de Durango. A pesar de ello, siempre ha mantenido un lazo con su cultura y con la cocina de su país, lo cual queda plasmado en su restaurante.

“La cultura que tengo es increíble, sí que la valoro y respeto muchísimo, dije ‘no puedo hacer otra cosa que no sea mi cocina mexicana’. Y después de aprender otras técnicas u otras cocinas, empecé a aprender esto, y cada vez me fui ligando más, fui preguntando a mi madre, a mis tías, me clave mucho con la cocina mexicana”.

A través de Metl ha logrado transmitir la cocina mexicana y ha llevado un pedazo de México a Barcelona.

“Para mí la cocina mexicana es una fiesta, y me da mucho orgullo hacerla”.