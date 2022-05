Denuncia Marina Vitela que en la Laguna amenazan a trabajadores a punta de pistola

La candidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela denunció que en la Región Laguna se amedrenta a los trabajadores a punta de pistola.

Al hablar sobre las amenazas hacia los trabajadores del estado, dijo que “los ‘prianistas’ lanzan las amenazas de correr, pero los trabajadores no deben preocuparse (…) ellos no son los responsables de desvío o uso indebido de los recursos, son los titulares, se va a combatir la corrupción y sacar a la luz pública lo que se encuentre”, señaló.

Te puede interesar: Marina Vitela se declara lista para segundo debate del IEPC

Señaló que el tema se agrava en Gómez Palacio, municipio donde además de las amenazan verbalmente los encañona gente armada, para que no voten por Morena.

Por ello, la abanderada por la coalición Juntos Hacemos Historia, enfatizó que abatir la corrupción será parte fundamental de su gobierno y los recursos serán bien utilizados.

Marina Vitela denuncia que en la Laguna se amedrenta a trabajadores a punta de pistola / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Quién tenga responsabilidad se irá, hay instancias para sancionar y se harán investigaciones”, puntualizó.

Marina llamó a la población para que no deje condicionar su voto y subrayó que ella cuenta con propuestas viables que se harán realidad, como la de llevar el Festival Revueltas a los Estados Unidos, no solo como tema cultural y económico, sino de pertenecía y añoranza de la tierra, “este proyecto llevará identidad para que no se pierda”.

El problema de #Durango se llama CORRUPCIÓN, y yo acabaré con eso.



No más robos en el gobierno, con el #CambioVerdadero pondremos orden en nuestro estado.#MarinaGobernadora #Morena pic.twitter.com/FdNBtrGfJR — Marina Vitela (@MarinaVitela_) May 13, 2022

Aunado a ello se impulsará la cinematografía, “con un gran festival llamado Dolores del Río”.

Las economías alternas traerán turismo, bajo un corredor gastronómico que llegue a todos los municipios, adelantó la candidata ante medios de comunicación, “es un gran sueño, sí, queremos realizarlo, sí; sé que tenemos que empezar y otros gobiernos llegarán a concluirlos y entre todos formar una gran proyecto de Durango”, finalizó.