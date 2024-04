Existe un rezago importante de antígeno para realizar las pruebas de tuberculosis y brucelosis en animales de exportación, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional, Rogelio Soto Ochoa, quien señaló que esto pone en riesgo el estatus ganadero que tiene el estado y que le permite comercializar el ganado en Estados Unidos, debido a que la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Pronabive) no ha entregado las dosis solicitadas.

De acuerdo con el productor duranguense, desde el pasado mes de febrero se solicitaron 80 mil dosis de antígenos, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna, sino hasta el mes de abril cuando les entregaron apenas 20 mil dosis.

“Es una insuficiencia total que perjudica el avance de los barridos y pone en riesgo el cumplimiento de las metas que tenemos para el día último de diciembre, cuando se debe tener completado el barrido en todo el estado”, comentó.

Denuncia Unión Ganadera, rezago en pruebas de antígeno para animales de exportación

Informó que dicha problemática no se concentra solo en Durango, pues en el estado de Chihuahua se presenta un caso similar, mientras que Pronabive argumenta que la falta de estos insumos se debe al 70 por ciento que el Gobierno federal les recortó a su presupuesto y por ello no tienen los biológicos necesarios para la fabricación de los antígenos que requieren para el ganado.

“Esto provoca que los barridos no los cumplamos en tiempo y forma”, dijo es un tema que ya se tocó con Ochoa Soto, quien señaló que se trata de una problemática que ya se abordó con el secretario de agricultura, Víctor Villalobos Arámbula; así como las autoridades locales, quienes a través del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se han realizado gestiones.





Con esto se ven obligados a adquirir el antígeno desde los Estados Unidos, aunque luego se enfrentan a la burocracia en el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) para que lo apruebe.

No obstante a veces optan por esta medida pues es más costoso no contar con las pruebas y tener pérdidas por no contar con el antígeno, “hemos protegido mucho, hemos dejado de hacer el barrido en los diferentes municipios, hemos dejado de probar ganado de movilización local y hemos enfocado y protegido a la exportación porque es el que da el circulante diario y los que arriesgan su capital para poder seguir comprando los becerros en el estado”, comentó.

Denuncia Unión Ganadera, rezago en pruebas de antígeno para animales de exportación

Otro problema al que se enfrentan los ganaderos, es a la burocracia en Senasica, quienes deben expedir un dictamen cuando se solicita una prueba de tuberculosis o brucelosis, sin embargo actualmente tienen más de dos mil 500 dictámenes que deben ser entregados a los productores ganaderos del estado y solo cuentan con la hoja de campo que aprobó el médico.

Informó que en la dependencia dicen contar solo con mil 500 documentos de dictámenes, y será hasta junio cuando comiencen a llegar nuevos, “no tenemos dictámenes para poderlos entregar a los productores que ya aprobaron”, dijo el presidente de la Unión Ganadera Regional, quien culpó al Gobierno federal de estos retrasos.