Denuncian desabasto de medicamentos en nosocomios de N.I.

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y usuarios del Hospital Integral de Nuevo Ideal denunciaron falta de medicamento en estos nosocomios.

"Como beneficiarios del Seguro social, nosotros efectuamos el pago correspondiente para que nos brinden el servicio y luego de ser atendidos los médicos nos recetan el medicamento que requerimos pero resulta que al llegar a la farmacia no hay, lo cual nos provoca otro desembolso para efectuar la compra de la medicina que no nos otorga el IMSS. Urge que la farmacia cuente con todo el inventario de medicamentos", dijeron los quejosos que fueron entrevistados al exterior del nosocomio.

Por su parte, derechohabientes del ISSSTE expresaron, "nosotros como muchos más usuarios cada mes acudimos a consultas ya que nuestras enfermedades son crónico degenerativas, aún y cuando nos dan prioridad para contar con los medicamentos que necesitamos últimamente están también escasos", expresaron

En este mismo contexto al acudir al Hospital Integral de este municipio, pacientes que fueron atendidos expresaron que también en este nosocomio carecen de medicamento por lo que exhortaron a las instancias correspondientes para que pongan cartas en el asunto.

Al finalizar los quejosos coincidieron, "somos conscientes de que el personal de las clínicas y hospitales no es responsable del desabasto de medicamento por lo que instamos a las dependencias pertinentes para que atiendan nuestra denuncia pues son más las vueltas que damos y nada más no llega el medicamento, y lamentablemente las enfermedades no esperan."

Es importante mencionar que todos los entrevistados afirman recibir una buena atención médica por parte del personal de los centros de salud al acudir a consultas y expedición de recetas, sin embargo, al llegar a las farmacias no cuentan con el medicamento recetado.

En el sondeo realizado por esta corresponsalía, los medicamentos con los que no contaban al momento de las entrevistas eran: Complejo B, Omeprasol, Bromacepan, Losartan, Pregabalina, Metroprolol, Enalapril, Centralina, entre otros; los cuales, al no ser surtidos tienen que ser comprados por los usuarios y algunos otros mediante receta médica son solicitados en las clínicas de la capital del estado donde tampoco se los surten por el desabasto que prevalece.