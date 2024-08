Denuncian estudiantes de FADERCIPOL irregularidades en selección de concejales

Por irregularidades en la convocatoria para seleccionar a los 18 concejales que tendrán voz y voto en la elección de rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) a celebrarse durante el mes de noviembre, alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADERCIPOL), se manifestaron a las afueras de la institución y amenazaron con cerrar sus puertas este viernes para suspender la elección, si no se accede a repetir el proceso.

Encabezados por Ismael Mejorado Ramírez, los manifestantes advierten que el proceso de inscripción no fue bien socializado entre la comunidad estudiantil, y aquellos que lograron enterarse de la convocatoria no pudieron sacar su Kardex, por lo tanto no pudieron registrarse ya que es un documento requerido para postularse como concejal, esto bajo el argumento de la existencia de un error en el sistema de Servicios Escolares.

Se programó la elección para llevarse a cabo este viernes, cuando por todos es sabido que la carga horaria de la Facultad es mínima durante ese día, señalaron estudiantes / Foto: archivo / El Sol de Durango

Por lo que consideran que tanto al presidente de la Sociedad de Alumnos de dicha Facultad, Aldo Gamaliel Quintero, como los propios directivos, caen en prácticas irregulares y provocan desconfianza entre el alumnado ya que consideran que la selección de consejeros está “amañada” pues solo se aceptó el registro de aquellos que ya fueron elegidos a dedazo, sin garantías de transparencia en el proceso.





“Nosotros lo que pedimos es que se cancele el proceso de elección de concejales y que se renueve con todas las accesibilidades para poder sacar el Kardex de las y los estudiantes, para que todos tengan derecho a votar y ser votados, es lo que pedimos”, comentó Mejorado Ramírez.

Encabezados por Ismael Mejorado Ramírez, los manifestantes advierten que el proceso de inscripción no fue bien socializado entre la comunidad estudiantil / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Al ahondar en los requisitos de la convocatoria, el alumno dijo que se encuentra diseñada a modo, probablemente para darle un beneficio especial al candidato a fin al presidente de la Sociedad de Alumnos.

Hasta el momento, el líder estudiantil no se ha acercado a dialogar con aquellos estudiantes que hoy están inconformes con la situación y que exigen la reparación del proceso, “nosotros estamos abiertos al diálogo, pero queremos que todos y todas podamos participar porque hay que decirlo, es la elección más importante de la Universidad y no podemos dejarla pasar”, dijo.

Aunque dijo existen pruebas que advierten sobre una intromisión en la selección de concejales por parte del presidente de la Sociedad de Alumnos, “no es un ataque directo hacia él, ni hacia el director. Lo único que queremos es que no haya un atropello a la democracia estudiantil”, dijo.

Explicó que aquellos que acudieron a registrarse para participar en el proceso de selección, no aparecen en el padrón y a la fecha no se les ha dado alguna explicación sobre esa decisión, simplemente quedaron fuera.

Asimismo se programó la elección para llevarse a cabo este viernes, cuando por todos es sabido que la carga horaria de la Facultad es mínima durante ese día, “una serie de irregularidades que tiene la convocatoria, se cae el sistema de Servicios Escolares muy casualmente. Nosotros demandamos que haya una democracia plural y podamos elegir todos y tengan el derecho de participar”, comentó.