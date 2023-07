Denuncian vecinos que delincuentes salen libres a los pocos días

Vecinos de distintos puntos de la capital se encuentran inconformes ante casos de denuncias contra delincuentes, pero que a los pocos días se encuentran nuevamente en las calles cometiendo fechorías, así lo señaló Jorge Mojica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano (CEC), y agregó que es un tema recurrente que se coordinan para vigilar y cuidar las escuelas y espacios de su colonia o fraccionamiento.

Los vecinos “reprochan” que hacen la denuncia, se detiene al delincuente que roba, y a los pocos días ya lo ven de nuevo en las calles, y aunque es a criterio de un juez, esperan que se aplique todo el rigor de Ley, por lo que esperan tener un acercamiento con la titular del Poder Judicial en Durango, Yolanda de la Torre, para buscar alguna alternativa.

Imagen ilustrativa

El problema que se deriva es que los ciudadanos se desalientan de hacer la denuncia correspondiente, pues consideran que no habrá consecuencias para los delincuentes. En el caso de las escuelas, reconoció que las autoridades no podrán con la situación de robos, si la gente no colabora en el cuidado.

En los robos registrados en instituciones educativas, 25 en últimas fechas, aseguró que los delincuentes “agarran de todo, prácticamente desmantelan las escuelas”, pues se llevan desde aparatos eléctricos, los cables, hasta los muebles del baño, todo lo que pueden.

Se manifiestan padres de familia por robo en escuela de Durango / Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

Apuntó que en periodo vacacional se reconoce que las escuelas son un blanco de robos, por lo que estarán colaborando con la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) para visitar a los vecinos de las escuelas y hablarles de la importancia de cuidar entre todos esos espacios, la estrategia consiste en “sensibilizar a los vecinos casa por casa, entregarles información de la importancia de cuidar las escuelas”.

El presidente del CEC señaló que debe ser un compromiso cuidar las instituciones educativas, por los padres de familia que tienen a sus hijos dentro de las escuelas, pero también de quienes viven cerca, que ante cualquier situación irregular o se percaten de algo, inmediatamente lo reporten a las autoridades correspondientes.