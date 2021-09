Desabasto de medicamento en IMSS Durango afecta a casi 40 mil cetemistas

El desabasto de medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afecta a cerca de 40 mil cetemistas en el estado, señaló el secretario general de la CTM en Durango, Ricardo Pacheco Rodríguez.

Explicó que el desabasto de medicamento es complejo, pero los trabajadores, sobre todo derechohabientes del Seguro Social, no pueden mantenerse impasibles ante una situación que va en aumento.

“En las farmacias solo dan prórrogas que nuca llega el término”, dijo tajantemente, y a la par ejemplificó con el caso de un trabajador de una gasera quien argumentó, “comprar paracetamol de 50 pesos no es lo mismo que el medicamento de 600 pesos que necesito, es un impacto fuerte para el bolsillo y repercute en la familia”.

El también diputado estatal indicó que presentará un punto de acuerdo para pedir al director general de la institución buscar la manera mediante el consejo del IMSS, en el cual hay lugares para los trabajadores, se pueda poner en práctica un programa para atender el desabasto no solo en medicinas de especialidades sino generales.

Al cuestionarlo sobre si el dinero que aportan los trabajadores puede ser utilizado en otros pagos y no en la compra de medicamento, respondió que “se cuenta con seguros que nos protegen, en esta institución están establecidos a que se debe destinar cada aportación y no se puede gastar el dinero en seguros de vejes al término de pensiones, en servicios médicos, por tanto debe haber dinero suficiente para comprar el medicamento, pero no se descarta la posibilidad”.

El líder sindical enfatizó que en años pasados se tenía un sistema de distribución y compras consolidadas de medicamentos, que se centraba en el IMSS y la adquisición costaba menos al Gobierno federal, pero ahora se ha fracturado esas líneas y la medida de distribución que se implementó, no ha funcionado.

Para finalizar señaló que buscará el acercamiento con los titulares del IMSS en el estado a fin de entablar diálogo, “lo correcto es decir el problema y así tener la posibilidad en el Consejo Consultivo de abordar el tema y dar respuestas a los trabajadores, que están siendo afectados”, dijo.