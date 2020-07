Desaparece joven madre en Rodeo

Pese a las denuncias interpuestas, las autoridades advierten que esperan a que el caudal del río baje para iniciar la búsqueda.

Era un día caluroso como cualquiera en el municipio de Rodeo, en el poblado San Salvador, que se ubica a 11.5 kilómetros de la cabecera municipal, Brenda Janeth Villegas, salió a caminar rumbo al río qué pasa cerca de la comunidad y no regresó.

Fue el pasado 13 de julio cuando Brenda salió en compañía de un amigo de la familia, relató Lorena, tía de la joven mujer desaparecida, “desde ese día no hemos sabido nada de ella, pusimos la denuncia en Rodeo y en Durango, sólo dijeron que iniciarían con la búsqueda, pero aún no se ha hecho, esperan que baje el río, o no sabemos qué esperan”.

Mientras el tiempo transcurre familiares de Brenda han colocado carteles en los puntos de mayor concentración de personas en Rodeo, también han puesto publicaciones en Facebook con las fotografías de ella, “por nuestra parte y dentro de nuestras posibilidades la estamos buscando en las rancherías cercanas, los vecinos y amigos nos han ayudado, pero nadie la ha visto, no sabemos nada, dijo Lorena” con voz entre cortada.

Brenda tiene dos pequeñas hijas que la esperan, agregó la tía y subrayó que han tenido visita de la ministerial, “pero solo nos dicen que esperan órdenes para iniciar la búsqueda”.

El día que salió de su casa, Brenda llevaba un vestido largo de colores y sandalias blancas, se le vio acompañada de una persona de 53 años, se explica en varias publicaciones de redes sociales en donde se puede leer “ayuda con un . Y compartiendo para que no se pierda la publicación y oraciones para mi tía... ella tiene dos hijas pequeñitas que la esperan en casa, suplicó su ayuda”.

Ante este caso, la presidente de la asociación “Si hay mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, señaló que es imperante la urgencia de implementar el protocolo “Alba”, el cual fue instalado desde hace tiempo en el estado y en el que deben participar todas las instituciones gubernamentales para la búsqueda de la joven mujer.

“En Durango las autoridades restan importancia a los asuntos de mujeres y siempre existen pretextos para no investigar, es momento de dejar el pensamiento de que se van con el novio”, dijo Hernández Camargo quien subrayó que la pandemia que se vive es otro factor que ha debilitado el trabajo en específico de la violencia que existe en el hogar, los abusos sexuales que van en aumento ya que sigue sin existir un programa serio que permita atender a las mujeres.

En este sentido, la activista social y presidente de “Nosotras, Nosotros Durango”, Selene Name resaltó la importancia de que la sociedad civil conozca los protocolos que existen en caso de desaparición forzada, “los protocolos no se están implementando como deben de ser, pero es indispensable que cuando se levante una denuncia la familia establezca que se implementen estos mecanismos, aún existe desconocimiento de los protocolos qué hay desde autoridades hasta sociedad civil, ya que las autoridades deben informar y actuar en base a ellos”, dijo.

Amabas activistas dejaron claro que sus asociaciones están abiertas para comparar de manera legal a cada persona que se acerque.

Cabe hacer mención que en noviembre del 2018, se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 16 de los 39 municipios que conforman el estado, por parte de Secretaría de Gobernación, donde a la fecha se encuentra Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.

Para finalizar Lorena, tía de Brenda llamó a las autoridades a dar celeridad al caso y si alguna persona sabe algo sobre el paradero de la joven se los hagan saber al número 8721211783.